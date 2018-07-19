老蕭Summer10年拍檔 走過低潮

蕭敬騰的每一場演出都是在Summer監督下完成。（資料照片）

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中國時報
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Summer當經紀人憑著傻勁在保護她的藝人。
蕭敬騰（右）與經紀人Summer合作10年培養出革命情感。（資料照片）
蕭敬騰主持金曲獎，經紀人Summer一開始就知道他做得到。（資料照片）

王牌經紀人Summer（林有慧）10年前簽下蕭敬騰（老蕭），2人於公於私都是最佳拍檔，6月底老蕭主持完金曲獎，首度鬆口表示「我很喜歡她」，讓相差13歲的姊弟戀再成為焦點。Summer日前受邀上《看板人物》接受主持人方念華專訪，透露老蕭在《超級星光大道》走紅後收到許多經紀邀約，當時她與老蕭其實一點都不熟，但對他的處境很能感同身受，「一個19歲的男孩，面臨到這個情況很緊張，所以不知所措。」

老蕭當年因沒有經紀人而惶恐地找上Summer，她接到老蕭的電話後，知道他當下需要的是能夠喘息的空間，因此她做的第一件事就是和他交換使用手機號碼，並安撫他說：「你不要擔心，我給你新電話（號碼），日後有誰找你我都會告訴你。」自此讓老蕭信任地把自己大小事情都交給Summer處理。

跟著父親進出秀場

Summer從小跟著父親林光寧在秀場進出，曾親眼目睹父親被黑道拿武士刀砍傷，也在歌舞廳見識過人情冷暖，這樣的成長背景造就她堅強獨立的個性，曾為了保護藝人遭黑道恐嚇，最後還鬧上法庭，Summer當經紀人，憑著就是一股傻勁在保護她的藝人。

在這麼多合作的藝人中，Summer不諱言她跟老蕭的緣分最深、成就也最大，但兩人一起走過的不僅只有成功，更因一起熬過的低潮讓彼此的情誼更為堅定，其中瘋狂女粉絲的官司纏訟事件，成了Summer與老蕭共同擁有的一堂人生課，現在回想起官司的那5年，Summer認為其實是「人生中的逆向菩薩」。

老蕭自我檢討演出

她自喻經營的經紀公司是養成特教班，在帶藝人的時候，非常懂得降伏對方的心，栽培小宇9年，也讓Erika沉潛6年才出道，強調藝人的演出實力是需要累積的，「有的人喜歡甜言蜜語、有些人會每天等你告訴他錯在哪裡」，老蕭就屬於後者。

每次演出後，當工作人員忙著慶功時，老蕭總會抓著Summer和導演檢討當天演出狀況，就像當初接下金曲主持工作時，她不但沒有害怕，還告訴老蕭：「我不會讓你做一件你做不到的事。」強調她知道他們做得到，只是還沒有嘗試過而已，而身為經紀人的Summer，在老蕭身邊10年，除了看到他自己看不到的潛力，也跟著他一起成長與挑戰每個工作。

(中國時報)

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