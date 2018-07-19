20歲王淨大方談愛不遮掩

2018年07月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

王淨演「茉莉的最後一天」期間太入戲，一度也有想不開的念頭。

王淨（左）因演出電影《鬥魚》而和林柏叡相識相戀。（資料照片）

20歲新生代女星王淨和電影《鬥魚》男主角林柏叡假戲真做，2人被拍到在公園激吻；戀情曝光後，媽媽知道她在拍戲所以沒多說，水瓶座的她則直率表示，日後約會她仍不會刻意小心、或改變原本的生活狀態，即使決定走演員這條路，還是期許能夠做自己，「不希望犧牲自己的青春去換來什麼，我還是和正常人一樣，這年紀該體驗的還是會做。」

王淨說，報導出來時她正在拍恐怖片，每天只想著「我要殺人、我要殺人」，完全沒時間在意外面世界發生什麼事。經紀人當時告訴她激吻報導引起關注，她的態度卻灑脫，「因為我覺得事情發生就發生了，把眼前的事做好更重要。」

大讚林柏叡個性幽默

她和林柏叡戀愛中，欣賞他哪部分？她說，「拍戲過程中，一開始對他不熟悉，但後來覺得他還滿認真的。」，也誇他長得高、個性幽默。林柏叡雖與前女友未婚生子，但她淡定表示，「他的過去我沒參與到，好像不太干我的事」，坦言也看過他小孩，「他有分享在演員群組，大家都說好可愛。」

王淨國中時出版第一本小說《芭樂愛情》，隔2年又出《蟑螂哲學》，她文筆好、長相清秀，去年出道拍第1部電影，這個暑假有電影《鬥魚》上映，還與和尹馨、雲中岳演出公視戲《你的孩子不是你的孩子》單元「茉莉的最後一天」，她說該戲僅拍2周，但她花3個月才抽離角色，「我不知道自己發生什麼事，也許是故事的魔力，那3個月對我來說很痛苦。」

靠表演老師走出低潮

她在劇中飾演的茉莉角色看似平淡，但至今回想仍讓她揪心，「我的個性多元，我覺得茉莉就是我，可能演其他戲我也是那個角色，所以我說不準哪裡像哪裡不像，因為角色就存在我身體裡。」她劇中有場跳樓戲，當時入戲到嚇壞所有人，「我自己可能都沒意識到我看起來這麼可怕，我只覺得自己好痛苦、好想死，活著幹嘛的那種感覺，沒意識我的樣子已經嚇到別人。」

王淨現在是東京大學大一生，過完暑假升大二準備念政治學，她說拍完「茉莉」時曾到日本適應環境，當時整個人提不起勁，每晚睡覺前都覺得絕望、難過，朋友的訊息全都已讀不回，友人們憂心她孤僻個性變得更自閉，後來多虧表演老師黃采儀開導，幫她走出幽谷。

(中國時報)