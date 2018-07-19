王彩樺為家計險成酒家女

2018年07月19日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

王彩樺（左）和于子育為了台語音樂劇《再會吧北投》勤練唱歌。（粘耿豪攝）

王彩樺在《再會吧北投》飾演酒家老闆娘。（取材自臉書）

王彩樺16歲開始賺錢養家，在酒店、舞廳、牛肉場唱歌主持，導演吳念真看上她的「滄桑感」，邀她演出綠光劇團台語音樂劇《再會吧北投》中從小被賣當酒女、之後成為酒家的媽媽桑。王彩樺感慨地說，自己的境遇跟劇中的「愛嬌」相似，都是很小就出社會賺錢，一路上遇到許多挫折，甚至她也曾經差一點就真的去酒店上班陪酒了。

王彩樺說，認識現在的老公之前，談過一段刻骨銘心的戀愛，因為對方不喜歡她拋頭露面，她就乖乖斷絕跟演藝圈朋友的往來，但分手時，她才發現自己什麼都沒了，但她其實必須扛家計，奉養年邁阿嬤、為爸爸還債、供哥哥讀書，家裡的房貸、車貸幾乎扛不下去時，有朋友勸她：「不然妳來酒店上班，只要喝酒就好了！」

楊登魁豬哥亮幫忙

「那時我差點就答應了！」王彩樺紅了眼眶、哽咽地說：「就在這時，我接到一通電話，是巨登電視台楊老闆（楊登魁）公司的魏副總打給我，叫我去演短劇。我終於有機會去賺錢了！然後就是這麼一路走到現在了。」她說，就在像《再會吧北投》遇到恩人「王董」，幫她開了酒家，讓她與于子育飾演的好姊妹素卿一起經營，現實中的她，除了楊老闆，之後還陸續遇到豬哥亮、方駿、朱玲蒂以及安迪等一路幫助她。

王彩樺回憶當時情景說，有一陣子她到處作秀，每次去台中作秀都必須花錢去住旅社，方駿為了幫她省開銷，熱情邀她去住他家、帶她參加他老婆的生日會，「結果他老婆主動認我當小妹，她當我姊姊、方駿大哥就變成是我姊夫。」方駿還介紹她去電視台拍戲，到台北發展後她沒地方住，朱玲蒂又認她當乾妹，她就住到他們家，和朱睡一張床。

圓夢演吳念真的戲

當時正紅的安迪也是她的貴人，他告訴製作單位：「我一定要帶王彩樺，不然我不錄！」後來她又被豬哥亮提攜，一起演錄影帶，「只要是豬大哥的秀，就一定會有我！」包括澎恰恰、康康、狄鶯也都很照顧她，甚至又遇到于美人幫她出片，才有了後來的「保庇天后」、「台灣濱崎步」。

王彩樺過去曾演出綠光《結婚？結昏！──辦桌》，之後每次吳念真編導的戲她都去看，看完一定去後台跟執行長李永豐撒嬌，請他幫忙在吳念真的戲裡安排一個角色：「我都跟他說，什麼都可以演，酒女也可以。」等了10年，終於有機會演到吳念真編導的戲，不僅真的演酒女，而且還進階成了「媽媽桑」。《再會吧北投》21日至29日在國家戲劇院演出9場、8月移師台中、9月在高雄至德堂登場。

(中國時報)