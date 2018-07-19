楊丞琳謝李榮浩 助克服演唱心魔

楊丞琳宣布演唱會將唱進高雄，且會調整歌單。（羅永銘攝）

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中國時報
報導、陳家祥（銘傳新聞實習生）

楊丞琳「青春住了誰」世界巡迴演唱會去年唱進台北小巨蛋後，陸續到廣州、香港、北京等地開唱，18日宣布將在10月於高雄加場，也是本次巡演最後一個台灣場次。唱過多場演唱會的楊丞琳，透露最大的收穫就是不再害怕唱歌，每次演出結束後也都會和男友李榮浩分享心情，甜讚：「他是我克服唱歌心魔的重要角色。」

楊丞琳回想去年在小巨蛋後台腳掌抽筋，當時為趕唱安可，她身上只穿膚色胸貼與內褲，癱在椅子上靠工作人員幫她按摩，她打趣說為防止抽筋再發作，會把按摩師請到高雄。不少歌手到高雄開唱，都會接地氣選唱台語歌，她昨現場示範一段破台語，自嘲：「如果大家還想聽的話，我會開放讓大家票選。」

真人秀努力付出

她近日接下大陸真人秀節目《新舞林大會》演出，考驗她的舞蹈功力，不過她被網友酸：「酬勞不少。」她則笑回：「一分錢一分貨，我付出的也很多，而且我沒有興趣的我就不會想做，我也是正當努力的在工作。」

楊丞琳除了忙演唱會、真人秀，上周出席台北電影獎，恰好和前男友、新科北影影帝邱澤在後台相遇，她大方送上祝福，但昨她被問到此事則搖頭不願多回應。而另一位前緋聞男友邱勝翊（王子）近日和香港歌手鄧麗欣認了姊弟戀，面對接踵來而來的「前男友」話題，她索性說：「祝福世界上所有的好朋友，不論是得獎，還是戀情，都給予祝福。」

楊丞琳「青春住了誰」高雄演唱會10月6日於高雄巨蛋舉行，門票21日早上11點開賣，購票洽KKTIX及全台全家便利商店。

(中國時報)

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