邱澤裝神弄鬼 傷神又傷腿

2018年07月19日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

國片《第九分局》18日在汐止舉行探班記者會，新科北影影帝邱澤、演員澎恰恰（澎哥）、温貞菱、導演王鼎霖和監製王鈞、葉如芬共同出席，邱澤表示片中有爆破、槍擊、格鬥擒拿等刺激畫面，他特地學習如何分解槍枝、小組攻堅，難度和警校有得拚。

邱澤為一場動作戲每天從下午1點練到晚上6點，「已經練習1個月，因為導演希望一鏡到底1個打8個。」他卻在練習旋踢中拉傷左膝韌帶，幸好迅速復原，「我還年輕！」

該片結合喜劇元素和恐怖通靈題材，邱澤似乎有所「感應」，表示隧道拍夜戲曾感到頭暈，王鼎霖也頻發生意外，開拍第3天就被護身符刮傷眼睛，而且日前開車赴片場被導航帶到兩塊墓地之間，讓他直呼不對勁。

長太帥遭澎恰恰嫌

邱澤飾演憨直菜鳥警察，澎哥是個性火爆老鳥警探，澎開玩笑說：「唯一比較麻煩的是他長得很帥，這個很討厭！」還說想取代邱澤角色，「但別人是布魯斯威利，我是『不如來去細』（台語）。」2位認識10多年的明星棒球隊球友首次共演，邱澤笑說戲外都在討論棒球，忍不住抱怨往事：「澎哥都不派我上場比賽啊！」

温貞菱現實中有「敏感體質」，片中也飾演有通靈能力的少女，她特地到濟公廟學習乩身上身方式，沒想到王鼎霖向廟公詢問濟公長相時，廟公竟指著她說：「就跟她長得一模一樣！」她回想童年曾拜濟公為師父，現在也定期到嘉義知名的濟公廟上香祈福，選角竟找上門來，彷彿一切是冥冥中註定。

(中國時報)