吳子霏小6初戀純愛8年

2018年07月19日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

24歲新生代演員吳子霏在電影《王牌教師麻辣出擊》中擔任女主角，演出有笑有淚的校園生活，而她的校園戀愛史，從國小6年級到升大學，全都奉獻給初戀男友，兩人在一起8年，心中曾有「等我長大想要嫁給你」的念頭，不敵遠距離而分手，但也學會如何放下。

她回憶在一起時最浪漫的事，對方在她生病的時候照顧她，「生病的時候會想無理取鬧，想吃的他會幫我買，其實我吃一口就吃不下去了。」自曝喜歡行動派的男生，她舉電影裡一幕曾乙同背著腳受傷的她走在校園中，就讓她非常感動，「那一幕NG了10幾次，攝影師背攝影機、乙同背我，他們是苦力活。」

她還喜歡做料理給前男友吃，「我的興趣是煮飯，休假的時候會待在家裡做菜，可以一整個下午滷一鍋肉，就一直看著那鍋滷肉。」她也喜歡做家事，可以在家裡東摸西摸度過一天。

肢障硬練啦啦舞

片中吳子霏演出啦啦隊隊員，自認沒舞蹈天分、手腳不協調，開拍前的表演課請來張勝豐教舞，張對她說：「不會就練，你看蔡依林能成功，唯一法則就是練。」

她從平面模特兒出道，記得第一次拍完雜誌，打電話跟爸爸炫耀，結果沒幾天就發現那本雜誌出現在家中，這件小事至今令她印象深刻。《王牌教師麻辣出擊》8月30日在台上映。

(中國時報)