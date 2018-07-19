許茹芸〈芙烈亞〉邱瓈寬驚豔

2018年07月19日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

許茹芸暌違4年，將於9月發行新專輯，首波主打〈芙烈亞〉氣勢逼人，有別於她以往的情歌風格，加入大量電氣及聲樂的元素，十分迷濛魔幻。她突發奇想邀請「女神級」的友人來試聽〈芙烈亞〉，第一位「重量級」的女神是邱瓈寬（寬姊），寬姊聽完後表示：「這是非常精彩的一首歌，一般成名的歌手會比較保守，但我覺得許茹芸這次非常的勇敢，有踏出創新的第一步。」

寬姊透露對「芙烈亞」這個主題感到強烈的好奇，還很認真地上網搜尋相關資料，結果發現「芙烈亞」在北歐神話裡也是掌管情慾的女神，直呼：「這首歌有點限制級。」寬姊誇讚此曲對許茹芸來說除了創新，唱功也有別以往的強大，「很好聽，妳很厲害！」

老公首爾來回煲愛

被問及老公對新歌〈芙烈亞〉的反應，她表示老公是她的超級粉絲，「他第一次聽到就很驚豔，很感謝他這段時間對我的百分百支持。」她近期都待在台北工作，韓籍老公則定居首爾，她甜蜜說：「他有時間周末會飛來台北陪我，還好現在有視訊可以讓我們每天可以看見對方。」

嚴控飲食10天瘦2Kg

許茹芸透露之後有演唱會計畫，為了保持最佳體態，早上起來先喝一杯「防彈咖啡」，還會嚴格限制澱粉的攝取量，加上每天勤跑步，159公分的她，10天瘦2公斤，「我在家裡擺了一台跑步機，就沒有藉口偷懶，不用出門隨時都可以運動。」此外，許茹芸新歌〈芙烈亞〉從18日起連續三天在Hit FM首播。

(中國時報)