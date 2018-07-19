宋芸樺優雅個性通包

浪琴表騎士系列琺瑯飾紋鑲鑽馬轡造型腕表，10萬300元。 （LONGINES提供）

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中國時報
報導、藍詩孟（文化新聞實習生）
宋芸樺有「選擇困難症」，又想優雅、又要個性，最後乾脆佩戴兩只浪琴表上場。（蘇蔓攝）
1 浪琴表深海征服者系列海藍色面盤雙色金潛水表，4萬5000元。（LONGINES提供）
2 浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表，3萬4200元。 （LONGINES提供）
3 宋芸樺佩戴浪琴表征服者系列月相珍珠母貝腕表，4萬1500元。（LONGINES提供）

近來都在大陸拍戲的宋芸樺，趁著拍戲宣傳的空檔返台出席浪琴表（Longines）新品發表會，身穿一襲飄逸白色絲紗禮服的她，左右手各佩戴一只腕表。她笑說：「我是典型的天秤座，有選擇困難症，既想戴優雅的女表、又要個性的運動表，想了半天下不了決定，乾脆都戴上！」

自嘲有選擇困難症

宋芸樺左手佩戴風格優雅的浪琴表征服者月相女表，呼應她在新戲《西虹市首富》中飾演事業有成的會計師角色，右手則佩戴帥氣的深海征服者潛水表，因為她前些日子才去蘭嶼潛水，正考慮要買一只潛水表，展現陽光女神的架勢。

感情態度講求專一

她笑說，因為有選擇困難症，平日購物也常陷入兩難，但又討厭別人給意見，因此經常發生「兩個都買回家」的情況。詢問她若同時有兩位男士追求時，是否也會難以抉擇、腳踏兩條船？她毫不思索地回答：「不會！我對感情一向很明確！」

浪琴表本季主打四大系列表款，每個系列表款都各有特色，功能也不盡相同，除了宋芸樺佩戴男女都適合的深海征服者系列腕表、風格百搭的征服者月相女表外，還有甫上市就大受好評的征服者系列Conquest V.H.P.超高精準度石英腕表，擁有業者獨創的五大精準特色，而經典騎士系列腕表則採用長方形表盤設計，打造如手鍊般的時尚感，別具品味。

(中國時報)

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