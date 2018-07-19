李國毅熱愛體驗各行業

2018年07月19日 04:11 中國時報 吳娮翎 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

ROYAL Adelaide都會時尚休閒款，4270元起。（ROYAL ELASTICS提供）

ROYAL ELASTICS SMOOTH，於1996年英國時裝周登場的經典鞋款。（ROYAL ELASTICS提供）

ROYAL SMOOTH GT精品休閒鞋，4770元。（ROYAL ELASTICS提供）

李國毅與伊林女星金凱德一同出席ROYAL ELASTICS秋冬新品發布會，腳踩以德國軍隊訓練鞋為元素的ROYAL SMOOTH GT，立馬勾起李國毅學生時期回憶，因為學生時期的他，光鞋櫃裡就有3雙ROYAL鞋，並大讚ROYAL鞋款媲美精品鞋，是他穿搭最愛。

他 自招感情隨緣

李國毅也熱搭網路節目《木曜4超玩》話題，讚美「學姊」可愛，也推薦金凱德看，他說，有機會也想嘗試這種拍攝，他認為，當演員很重要，可以透過演出讓大家感受各行各業的辛苦，更有同理心，有機會則最想嘗試當工人，想趁年輕多體驗，他不怕辛苦不怕累。

雖然從頭到腳都有代言，但李國毅謙虛說自己不太會搭配，喜歡基本款、素色，「看到喜歡的款式會包色，每種顏色都買下來。」面對即將到來的七夕情人節，他透露自己沒在過情人節，最近也沒對象，感情順其自然，自己和家人都不急，只有媒體老愛追問。

她 凡是禮物都愛

金凱德情人節也沒有人陪，最想要的另一半，會希望像爸爸一樣老實、有責任感的男人。至於禮物，她笑說：「只要是禮物都喜歡。」仍是學生的金凱德也提到，自己喜歡百搭鞋款，很適合學生，一雙百搭，穿搭也常常被同學詢問，她也不吝分享自己的愛牌。

(中國時報)