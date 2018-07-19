法藍瓷榮獲Icon Honors貢獻獎

法藍瓷榮獲國際精品家飾業最高榮譽「Icon Honors」，總裁陳立恆手持獎座。（FRANZ提供）

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中國時報
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台灣精品法藍瓷作品「寫意人生」八色鳥山型瓷瓶。（FRANZ提供）
台灣精品法藍瓷作品「花好月圓 」荷花瓷瓶。（FRANZ提供）

台灣精品法藍瓷（FRANZ）揚名海外，榮獲國際精品家飾業最高榮譽「Icon Honors」的貢獻大獎（Contribution Honors），該獎為AmericasMart所頒發，法藍瓷是第一個摘下該獎項的華人品牌，可說是別具意義。

期許自己不只是生意人，同時是企業家的法藍瓷總裁陳立恆，去年母校輔仁大學興建醫院時，捐贈了要價上億元的「生命之樹」立體瓷牆，實現「醫院治病，藝術療心」之宏願，是法藍瓷贏得「Icon Honors」評審團青睞的主因。

「Icon Honors」評析法藍瓷獲獎原因時，提及禮品的「贈予」文化中，無私的公益精神非常重要，法藍瓷的作品秉持著愛、關懷、分享的精神，創作出許多動人作品，透過藝術與瓷繪工藝，將平凡事物化為充滿希望與愛的美麗作品，猶如贈予世人的美好禮物。

過往拿過「Icon Honors」的企業包括日本稻盛和夫創立的京瓷（Kyocera）、紐約現代藝術博物館設計商店（MoMA Retail）、Lenox KSNY:All in Good Taste等，都是禮品界的翹楚。

(中國時報)

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