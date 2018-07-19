麥當勞昆明店大變臉

成立34年的麥當勞昆明店，經兩個月的重新改裝，升級成「2.0旗艦餐廳」，讓吃速食也能很「潮！」（麥當勞提供）

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中國時報
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台灣第一家星巴克坐落天母，去年星巴克也選擇在「起家地」開設天玉門市，特色鮮明，標榜擁有全台最美露天咖啡座。（吳奕萱攝）
麥當勞新制服與旅法設計師方國強聯名，粉紅色襯衫為接待大使，營造溫柔親切形象。（羅永銘攝）
麥當勞採用全球受歡迎的Alphabet Design簡約裝潢，並找來香港新銳設計師Nelson Chow規畫，營造現代風格。（羅永銘攝）
自動點餐機吸引家庭客群，點好還能選擇讓店員「送餐上桌」，不需在櫃台等候。（羅永銘攝）
麥當勞全新推出「Signature極選系列」主餐，包含蕈菇安格斯黑牛堡（單點119元）、極選BLT辣脆雞腿堡、嫩煎雞腿堡（單點109元）等，迎合市場喜好，並長期供應。（羅永銘攝）

少子化趨勢，市場紛紛發展無人商店科技，以減少人力。速食業麥當勞卻做了大翻轉，在台北西門町，花兩個月重新改裝已有34年歷史的昆明店，不但有方便的自助點餐機，加派員工擔任接待大使，甚至出現「送餐到桌」的服務，店面更如文青餐廳般時尚，翻轉速食業只有快速、方便的刻板印象，在數位化之餘，依然保持「人味」。

從西門町翻轉速食圈

昆明店是台灣第2家麥當勞，和最老的民生店同於1984年開幕，搭載不少台北人的回憶。麥當勞整合行銷副總裁寇碧茹說，選擇在昆明店做改裝，也有從頭換新的意涵，3年內將有180家麥當勞都會大「變臉」，比例占了50%，而除了目前的信用卡、Apple Pay、Samsung Pay等行動支付外，最快今年也會整合電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡，及快樂有錢卡的支付，更貼近民眾需求。

4門市導入自助點餐機

麥當勞自助點餐機，目前還有導入台北舊宗、林口復興、三重重陽、台北羅斯福4家門市；肯德基目前雖無改裝計畫，但在台北台大、峨嵋、內湖及八德餐廳也有導入自助點餐機，也高達9成顧客習慣數位點餐操作。

此外，同樣在「起家地」改裝的，還有星巴克天母的天玉門市，台灣首家星巴克在去年租約到期熄燈後，選擇繼續在天母開設新門市，並打造花團錦簇的時髦地標，也頗有20年傳承進化的意味。

(中國時報)

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