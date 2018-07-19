萊特姊弟高人一等 輕鬆駕馭時尚

The Lighters萊特姊弟剛推首張同名迷你創作專輯，穿設計師新裝有清爽感，Catherine（左）穿Sacai綁帶長洋裝2萬8800元、Maison Kitsune西裝外套3萬4500元、Comme des Garcons PLAY愛心鞋6000元；James穿Comme des Garcons Shirt拼接襯衫2萬200元及白色八分褲1萬7500元、Comme des Garcons PLAY愛心鞋6000元，均為團團引進。（羅永銘攝）

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中國時報
報導（靜宜大傳實習生）、藍詩孟（文化新聞實習生）
Sacai拼接長裙，團團引進，3萬7800元。（團團提供）
Sacai格紋拼接襯衫，團團引進，2萬5800元。（團團提供）
The Lighters萊特姊弟的姊姊Catherine穿團團的Maison Kitsune西裝外套，背後有可愛圖案。（羅永銘攝）

剛推首張同名迷你創作專輯的The Lighters萊特姊弟，曲風清新動聽，以傳遞溫暖及希望為主題；平均身高181公分的兩人受邀拍「團團」引進Sacai等牌秋冬新裝，被讚適合沒有過多裝飾的簡約文青路線，但弟弟胡斯漢James自爆：「我其實平常都是夾腳拖跟短褲，很像宅男。」後來都是姊姊胡斯華Catherine看不下去，出手相救來挑衣服搭配。

萊特姊弟3年前以數位單曲〈Running on Water〉出道，經歷《星光大道》、《中國好歌曲》等比賽而圈粉，也挺過因為吵架面臨解散的危機，從採訪過程中姊弟倆不斷鬥嘴鼓，不難看出兩人的好感情。

兩人這次穿設計師新裝，都打破平常穿著，James表示，雖然內心想嘗試不一樣的風格，但看鏡子裡的自己會很害羞。Catherine也說，原先有點排斥穿著西裝外套，會讓自己回想到過去當OL的時期，但這款Maison Kitsune西裝外套背後有可愛的圖案、不會過於死板，讓自己對外套有不一樣的想像。

(中國時報)

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