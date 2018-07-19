萊特姊弟高人一等 輕鬆駕馭時尚

2018年07月19日 04:11 中國時報 徐亦橋 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生）、藍詩孟（文化新聞實習生） 報導（靜宜大傳實習生）、藍詩孟（文化新聞實習生）

Sacai拼接長裙，團團引進，3萬7800元。（團團提供）

Sacai格紋拼接襯衫，團團引進，2萬5800元。（團團提供）

The Lighters萊特姊弟的姊姊Catherine穿團團的Maison Kitsune西裝外套，背後有可愛圖案。（羅永銘攝）

剛推首張同名迷你創作專輯的The Lighters萊特姊弟，曲風清新動聽，以傳遞溫暖及希望為主題；平均身高181公分的兩人受邀拍「團團」引進Sacai等牌秋冬新裝，被讚適合沒有過多裝飾的簡約文青路線，但弟弟胡斯漢James自爆：「我其實平常都是夾腳拖跟短褲，很像宅男。」後來都是姊姊胡斯華Catherine看不下去，出手相救來挑衣服搭配。

萊特姊弟3年前以數位單曲〈Running on Water〉出道，經歷《星光大道》、《中國好歌曲》等比賽而圈粉，也挺過因為吵架面臨解散的危機，從採訪過程中姊弟倆不斷鬥嘴鼓，不難看出兩人的好感情。

兩人這次穿設計師新裝，都打破平常穿著，James表示，雖然內心想嘗試不一樣的風格，但看鏡子裡的自己會很害羞。Catherine也說，原先有點排斥穿著西裝外套，會讓自己回想到過去當OL的時期，但這款Maison Kitsune西裝外套背後有可愛的圖案、不會過於死板，讓自己對外套有不一樣的想像。

(中國時報)