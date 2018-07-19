人間側寫－關於生命的精準度

2018年07月19日 04:10 中國時報 李欣恬

今天在看電影途中，遇上的罰單插曲，讓我停止趕路的心念，轉為用一種是枝裕和式的「宛如走路的速度」，順著自己的節奏和這座城市的速度，前往電影院，遲到也認了，排隊買了飲料和熱狗才入場，至少不餓肚子。

近期日本作曲家坂本龍一推出紀錄片《終章》和《async紐約現場》，我看的是後者，進到戲院，已播放了20分鐘，院內的觀眾並不多，但都緊盯著大銀幕，未受到我開門的影響，我感受到有股凝聚的氣場，便乾脆就近坐下，也跌入坂本龍一的音樂世界。

我沒有看任何的影片簡介，對坂本龍一的音樂也不甚熟悉，只知道他近年罹癌，在病床中仍創作不間斷的事。

影片裡記錄了他的演出現場，一件結合現場演奏、裝置、敘事影像的音樂作品。

我從這件作品裡所看見的事情是，生命中很多事情，都有發生的次數，例如生老病死，而我們痛恨的，就是這該死的精準度。

坂本龍一的這部作品，圍繞著這樣的概念，每個裝置、每段影像、每個演奏片段，看似是隨意的拼貼，其實都有固定而精準的現身、演奏次數，過了即不再重來，我們能品味的，只有當下。

在作品裡的某段影片，也刻意以多國語言敘述同一件事情，正說明了，不管你說著什麼樣的語言，在這個世界上的出場順序先後，你同樣在這同一件作品裡，在這架構之下，逃離不了那要命的精準度。

在生命中遇見的人，看似隨機、偶然而巧合地相遇，其實背後的工程，遠比你所想像的要複雜，卻也還要簡單，其實都是精密的計算，這樣概念，也出現在作品影像裡的漣漪片段。

我想起去年來台演出的向井山朋子，她帶著三位鋼琴家，重新詮釋荷蘭作曲家西蒙．譚．霍爾特的《繁複第三號－給四部鋼琴的頑固低音之歌》，也有同樣的概念。

這首以極簡為概念所創作的作品，讓四台鋼琴在重複的音型、節奏與旋律中不斷循環，演奏了整整兩小時，初期還能辨識其中鋼琴家做的即興變化，後段則是不再用頭腦聽音樂，改以心感受。

事實上，這首作品在演出前，觀眾尋找席地而坐的位置就已經開始了，每個人選定的位置，正是你我來到這世界上的座標，我們在音樂的演奏中，隨著時間流逝，經歷沿途風景，最後曇花一現的乾冰，音樂也隨之消逝無蹤，徒留殘留在耳邊的旋律。

向井山朋子告訴我，「極簡音樂的精神，就是陳述永恆。」

此刻的我更加理解，所謂的永恆，並非永不間斷，而是有所終止，才足以成全永恆。這也是坂本龍一說的：「那要命的精準度。」

過去看西藏喇嘛聚精會神，眾人合力完成靜心的曼陀羅畫，構圖變化多元，色彩也很繽紛，往往需要花上數十小時、甚至是數個月的時間，但不管成品再精美，最後眾人一定會一起把畫抹掉，像是沒發生過。

我們終將知道最終會通往哪裡，為此，我們才會那麼用力地在世界上留下刻痕，那麼用心完成一幅曼陀羅畫。

終止之處，便是永恆。

此乃坂本龍一心中理型的終章。

(中國時報)