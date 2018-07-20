已讀不回 閹割民眾知的權利！府發言人黃重諺挨轟

2018年07月20日 04:10 中國時報 崔慈悌 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

黃重諺尖酸語錄

身為發言人卻對媒體的詢問老是已讀不回？資深媒體人黃光芹接連兩天槓上總統府發言人黃重諺，在臉書上飆罵黃是雞犬升天、小人得勢，不是看人接電話、就是已讀不回，把戲多多，「阻攔記者的背後，是刻意閹割民眾知的權利」。

傲慢掛電話 不聽不理不回

黃光芹日前為年改議題嘗試約訪陳建仁副總統，透過發言人連繫，上月底致電黃重諺遭黃掛掉電話，期間打了多通、傳簡訊都未回。

黃光芹18日在臉書貼文說，入行30年第一次碰到像這樣的總統府發言人，「不聽、不理、不回、不管、不明、不白、不清、不楚。那設發言人、持政府公器幹嘛！」聽說有位報社記者火了，奪命連環call之後，終於飛天入室，一見他（黃重諺），就指著他鼻子飆罵，對方回嗆：「我是國家發言人，妳憑什麼對我凶！」

昔胡志強被吵醒 仍克盡職責

黃光芹說，李登輝執政時首度在總統府設發言人，由府副祕書長邱進益擔任，多年後與邱重逢，邱見面第一句話就稱呼她老戰友，「此話一語雙關，盡在不言中」。而胡志強當新聞局長時也曾在清晨6點接過她同事電話，「老胡略有抱怨，但還是完成彼此任務」。

黃光芹說，現在的府發言人不是看人接電話、根本不接、接了掛斷、已讀不回，把戲多多，充斥著四不像的官樣、雞犬升天式的酸味，以及小人得勢的傲慢。

對此，黃重諺低調表示「沒有回應」。

曾任總統府發言人的邱進益昨晚表示，過去與媒體溝通流暢，但也有幾個原則得先講好，首先不能講的就不講，但講的一定是真話、可以信得過的；另外雖然也與媒體有默契，像是晚間幾點後除非緊急否則不打電話，但即便如此，也不會已讀不回。

對於黃重諺爭議，邱進益說，身為發言人「總是要溝通，這是基本責任」，當然每個人作風不一樣，這方面不便評論。

非親綠的媒體人 常吃閉門羹

有媒體人則感觸地說，其實黃重諺在2016年蔡英文執政前非常nice，當時他雖是民進黨新聞輿情部主任，照理只要照本宣科，但只要媒體有心想討論政治、選舉情勢，他經常都是二話不說，停下工作，盡可能站在客觀立場讓媒體能清楚掌握來龍去脈，幫助媒體在報導時能盡可能的貼近事實。

但隨著黃重諺入府後，不少「非親綠」的媒體人在與黃重諺聯繫時，確實都都面臨了「不聽、不理、不回」狀況；執政前、後差異之大，確實讓不少媒體人感慨良多。

昨日許多總統府記者都在黃光芹貼文按讚，並私下表示「終於有人幫我出了一口氣」、「夜路走多總會遇見鬼」、「惡人總有惡來磨」。

但也有媒體人力挺說「我沒有被嗆過」、「雖然我不敢說他是有多佛系，沒脾氣的發言人，但我是通通都沒有遇過啦！」

(中國時報)