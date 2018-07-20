非力抗陸壓力 是撐不下去！帛琉停飛大陸航線 藍委踢爆起底

2018年07月20日 04:10 中國時報 季節 、 朱真楷 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

帛琉太平洋航空宣布停飛大陸航線，蔡政府特別對外感謝帛琉力抗大陸壓力支持我方。但昨日卻傳出帛琉太平洋航空幕後老闆，疑為曾涉嫌掏空遠東航空的樓文豪。國民黨立委費鴻泰強調，這項消息已在網路傳得沸沸揚揚，民航局有責任盡速釐清狀況；否則，財務狀況若是這麼糟，恐讓國人面臨嚴重的飛安危機。

帛琉航空幕後老闆 傳曾掏空遠航

大陸國家旅遊局從去年11月開始實施對帛琉的旅行禁令，之後帛琉太平洋航空宣布，由於大陸政策使陸客減少，因此公司將停止與中國大陸之間的航班。

消息傳出，我方政府解讀為這是帛琉力挺我方的舉動，大讚帛琉力抗大陸壓力，交通部宣稱陸方的旅遊禁令是想迫使帛琉與我方斷交，帛琉堅持與我方友情，導致不得不停飛，堅毅精神令人敬佩。外交部則表示為協助帛琉吸引海外旅客，華航除了原有飛帛琉航班外，6到8月間將再加開航班。

但費鴻泰說，昨日網路開始傳出2013年帛琉航空倒閉後，隔年「帛琉太平洋航空」接著成立，很多人質疑幕後投資者就是樓文豪。

費鴻泰解釋，2013年民進黨立委邱議瑩、蕭美琴就曾召開記者會痛批樓文豪從營運總統航空開始，陸續登記了吳哥航空、通里薩航空、帛琉航空、金邊航空，數度惡意積欠鉅款後規避還款，在改公司另起爐灶；如今，帛琉太平洋航空的後台是否就是樓文豪，政府難道不用出面回答這個問題？

立委要求民航局 盡速釐清狀況

費鴻泰強調，該公司的財務狀況如果這麼糟，民眾當然會擔心飛安是否有問題；許多已買好機票的人更是猶豫該不該搭乘，「面對國人擔心的事，民航局有責任幫忙把關！」

被問到該航空公司是否可能為幽靈公司？費鴻泰說，網路上已在瘋傳樓文豪與帛琉太平洋航空的關係，一般民眾怎麼可能知道真實的狀況是什麼，要求民航局必須給社會交待。

對於帛琉太平洋航空公司幕後老闆是否為樓文豪，外交部發言人李憲章回稱這是商業營運的內情，外交部沒有這方面的資訊，也不便評論。

民航局則表示，自2002年迄今，先後有帛琉太平洋（PTPA）、帛琉國家、帛琉亞太、帛琉、帕勞（PPA）等5家帛琉民航業者來台營運，除2005至06年間來台營運的帛琉航空（Palau Airways）曾積欠6萬2000餘元飛航服務費，其他業者並無積欠任何費用情況。

至於其他指控，民航局表示是網路上的假消息，不予回應。

(中國時報)