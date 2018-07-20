陳明通提議兩岸不設前提對話！劉結一回應 要聽其言觀其行

大陸國台辦主任劉結一（左，中新社）對陸委會主委陳明通（右，摘自美國傳統基金會官網）在美國的演講，表示要「聽其言、觀其行」。

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中國時報
、林勁傑／北京─台北報導

陸委會主委陳明通在華府提議，兩岸不設前提溝通對話。大陸國台辦主任劉結一19日在北京出席兩岸法學研討會時表示，一個中國原則是兩岸政治基礎，也是檢驗是否願意推動兩岸關係和平發展的試金石；民進黨當局那些人講過哪些話、做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚，說一套做一套是不行的，我們要聽其言，觀其行。陸委會昨天回應「誰才是言行不一、說一套做一套，大家心知肚明。」

不能說一套做一套

劉結一在開幕致詞提出兩岸關係發展的三點看法，首先是恪守政治基礎，捍衛一中原則。一中原則是兩岸關係的政治基礎，堅持體現一個中國原則的九二共識，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。

劉結一稱，中國主權和領土從未分裂，兩岸同屬一個中國的事實從未改變、也不能改變；民進黨當局拒不承認九二共識，推行去中國化、漸進式台獨，阻撓限制兩岸同胞交流合作、打壓認同九二共識、反對台獨、支持中國統一的政黨、組織與人士；放任縱容台獨勢力操作公投、制憲、挾洋自重、製造麻煩，在危險的道路上越滑越遠。

一中原則是試金石

劉結一警告，民進黨這些圖謀和行徑直接威脅台海和平穩定，嚴重危害兩岸關係，損害中華民族共同利益，特別是台灣同胞的利益。

第二，強化法治保障，促進融合發展。繼2月大陸推出《惠台31條》後，不少省市結合當地實際，陸續出台更大力度的地方性措施；越來越多台灣法界人士前去執業發展；2008年開放台灣居民參加大陸司法考試以來，已有334人被授予法律職業資格。

第三，弘揚法治文化，增進心靈契合。以民為本、明德慎罰、講信修睦、天下為公等中華傳統法治思想精髓，為兩岸廣大同胞共同尊崇。

陸委會批阻撓交流

陸委會發言人邱垂正回應指出，陳明通訪美起心動念與傳達意涵於講稿已講得很清楚，政府對大陸持續敞開溝通大門，反觀對岸一方面強調兩岸和平立場不變，一方面又加大對台威嚇打壓，阻撓兩岸良性互動交流，破壞現狀。對岸應用心體會正確解讀陳明通訪美演說，以更寬容正面的態度，仔細體會此行所釋放的「正能量」。

(中國時報)

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