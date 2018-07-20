陳明通說空話 陸方不會接受

中國國民黨前主席、兩岸和平發展基金會董事長連戰（中）與夫人觀看自己孩童時期，在重慶生活的回憶錄。連戰伉儷昨天在浙江杭州西子湖畔於2008年12月18日成立的連橫紀念館，參觀「青山青史水墨兩岸-兩岸藝術家書畫作品展」。（圖文：中新社）

友善列印
中國時報
／北京報導

大陸全國台研會理事周志懷19日表示，陳明通在中美關係陷入低潮的時候訪美，講的又是西方批評大陸的那一套，怎麼是善意？更多的是挾洋自重；而所謂不設前提的對話，本身就是預設前提，大陸是不會接受的。

周志懷批評蔡英文，跟阿扁一樣，在就任2年多之後開始公開推動「一邊一國」；6月25日接受法新社訪問時，蔡英文就公開呼籲集合國際社會來制衡大陸，7月15日民進黨全代會，她又重申了這個調子；蔡英文「一邊一國」的兩岸定位從5月以來，已經完全公開化了。

周志懷指出，陳水扁在2002年8月3日提出他的「一邊一國」論述，大約是他執政兩年多之後，蔡英文走這條路，驚人的相似，時間也是兩年多一點。

周志懷強調，如果蔡英文在這條路（一邊一國）繼續往前走，不能在兩岸定位問題上回到大陸的立場（承認體現一個中國原則的九二共識）上，大陸可能會有所反應；現在大陸還沒有發聲，希望蔡英文不要等到大陸發聲後，再收回她對兩岸的定位，這樣，她就會更尷尬。

北京大學台灣研究院院長李義虎則指出，不設前提的對話是不可能的，從蔡英文的「維持現狀」到陳明通的「不設前提」，越來越空，沒有回答九二共識、一中基礎的實質問題，如此，兩岸對話就沒基礎。

李義虎指出，陳明通用一些言詞來遮擋實質性的問題，這是不應該的，不可能促使兩岸恢復對話。

李義虎稱，研究大陸、也多次到大陸的陳明通，應該比任何人都知道大陸要什麼，知道兩岸向前發展需要做什麼事，所以他應該回答實質性問題，不要在雲裡空裡說話。

(中國時報)

陳明通提議兩岸不設前提對話！劉… 繞開九二共識 兩岸僵局無解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。