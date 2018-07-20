陳明通說空話 陸方不會接受

2018年07月20日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國台研會理事周志懷19日表示，陳明通在中美關係陷入低潮的時候訪美，講的又是西方批評大陸的那一套，怎麼是善意？更多的是挾洋自重；而所謂不設前提的對話，本身就是預設前提，大陸是不會接受的。

周志懷批評蔡英文，跟阿扁一樣，在就任2年多之後開始公開推動「一邊一國」；6月25日接受法新社訪問時，蔡英文就公開呼籲集合國際社會來制衡大陸，7月15日民進黨全代會，她又重申了這個調子；蔡英文「一邊一國」的兩岸定位從5月以來，已經完全公開化了。

周志懷指出，陳水扁在2002年8月3日提出他的「一邊一國」論述，大約是他執政兩年多之後，蔡英文走這條路，驚人的相似，時間也是兩年多一點。

周志懷強調，如果蔡英文在這條路（一邊一國）繼續往前走，不能在兩岸定位問題上回到大陸的立場（承認體現一個中國原則的九二共識）上，大陸可能會有所反應；現在大陸還沒有發聲，希望蔡英文不要等到大陸發聲後，再收回她對兩岸的定位，這樣，她就會更尷尬。

北京大學台灣研究院院長李義虎則指出，不設前提的對話是不可能的，從蔡英文的「維持現狀」到陳明通的「不設前提」，越來越空，沒有回答九二共識、一中基礎的實質問題，如此，兩岸對話就沒基礎。

李義虎指出，陳明通用一些言詞來遮擋實質性的問題，這是不應該的，不可能促使兩岸恢復對話。

李義虎稱，研究大陸、也多次到大陸的陳明通，應該比任何人都知道大陸要什麼，知道兩岸向前發展需要做什麼事，所以他應該回答實質性問題，不要在雲裡空裡說話。

(中國時報)