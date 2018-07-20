繞開九二共識 兩岸僵局無解

2018年07月20日 04:10 中國時報 林永富

陸委會主委陳明通18日在美國華盛頓的一場演講中宣稱，願在「不設政治前提、不拘形式、及不限地點」的「三不」條件下促成兩岸對話溝通。看起來陳明通在替蔡英文總統釋出善意，但是大陸在過去20多年以來，始終都堅持兩岸協商、對話與交流的政治基礎是「九二共識」，大陸在這一原則問題上堅守多年從無鬆動。兩岸不存在不預設前提的協商，更繞不開「九二共識」。

大陸方面過去就相關問題的表態，一是，海峽兩岸同屬一個中國，不是國與國的關係；二是，古今中外，任何協商談判都不可能沒有目標，不可能沒有方向，也不可能沒有一個共同的基礎；三是，承認「九二共識」的歷史事實、認同兩岸同屬一中，是推進兩岸關係向前發展的關鍵，這是繞不開的。

過去20多年，國民黨執政時期認同「九二共識」，因此兩岸兩會可以展開協商，簽署多達23項協議，甚至兩岸領導人得以在2015年底舉行備受舉世矚目的「馬習會」。

本來馬政府為台灣打下的兩岸和平發展基礎，民進黨政府在二度執政之後，可以承繼這項兩岸和平紅利，但是蔡英文總統卻不承認「九二共識」，以致大陸方面中斷兩岸官方所有協商，導致兩岸關係倒退到扁政府時期的官方完全不相往來，馬前總統開創的兩岸最佳關係局面全部被破壞。

國台辦早在2016年5月25日，也就是蔡英文上任時就嚴正指出「九二共識」是「一道繞不開的必答題，沒有任何模糊空間」。這麼多年來，大陸堅持「九二共識」、反對台獨的立場堅定不移，從無鬆動。兩岸重啟對話只有一條途徑，就是回到「九二共識」。

研究兩岸的學者趙春山曾表示，兩岸有5個方面不能切割，即歷史、中華文化、血緣、地緣及主權領土完整，也才有兩岸的穩定發展。但是蔡政府在執政2年來，卻始終不斷地在與這些切割，處處往不利的方向走去。

蔡政府認為贏得2016年總統選舉是對兩岸政策的投票，以台灣民意為尚方寶劍，可以不承認「九二共識」，可以與大陸老死不相往來。可是2年來蔡英文民調不斷下滑，不滿意度早已超過滿意度，不能再挾民意做違背台灣利益的事。

(中國時報)