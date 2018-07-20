台海是國際海域 美艦有權通過

2018年07月20日 04:10 中國時報 劉屏 、 楊孟立 ／華盛頓─台北報導 ／華盛頓─台北報導

美國國防部主管亞太事務的助理部長薛瑞福18日在華府指出，台灣海峽是國際海域，美國航空母艦有權通過，同時表示，美國機艦在南海行動，符合自由航行之國際規章；美國出售防禦性軍備給台灣，是美國法律明文規定。對此，我外交部表示歡迎與感謝。

薛瑞福出席華府智庫傳統基金會與台灣的民主基金會合辦兩岸關係機遇與挑戰研討會，這是他就任現職後首次出席華府智庫公開活動。薛瑞福談美、台、大陸三邊關係，也談美國「自由與開放的印太」戰略。

被問及美國是否考慮派遣航母通過台海。薛瑞福回答說，美國的軍方一向不談論未來任務規畫，但台海是國際海域，美國有權這麼做，「包括你所提到的載台。這是我們的權利」。

他說，美國國防部支持台灣總體防禦理念和相關工作，不論是軍購、發展策略、軍事準則。「我們很願意與台灣合作，來實施這個總體的防禦理念」，這最終會使台灣更有能力確保自身安全，也更有利於與北京對話。

薛瑞福稱，北京步步施壓台灣，種種作為與戰術，「美國看到了，也很關切」。大陸這些作法，無論是阻撓台灣參加國際組織、奪取邦交國、軍事繞台行動等，都不具有建設意涵。這些作法影響所及，使美國不僅要思考如何增進美台安全關係，也要思考美國在相關區域應如何規畫。

薛瑞福表示，美國對台軍售是《台灣關係法》明定，而且不僅要求提供足夠的防禦性軍備給台灣人民，也要求美國本身必須維持足夠能力協助台灣自衛。面對陸方威脅日增，美國關切台灣安全需求，有意把對台軍售正常化與常態化。

他說，美國認為兩岸交往最好的方式是和平對話，美國一向鼓勵兩岸對話，然而「上談判桌是一回事，如何有自信、有能力、不受脅迫上談判桌，更是重要」。

我外交部表示，公海上任何船隻都可以暢行，海道海域暢通，維持航行與飛行自由，是我們一貫的政策立場。近期大陸軍機、軍艦頻頻繞台挑釁，並在東海、南海耀武揚威，實已升高區域緊張情勢，並引起區域國家與國際社會的憂慮。中華民國政府關切區域緊張情勢發展，將加速國防投資，強化自我防衛能力，以面對不斷升高的軍事威脅。政府也會善盡區域成員的責任，共同維護區域和平與穩定。

(中國時報)