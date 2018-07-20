府發言人黃重諺挨轟！新聞透視－看人接電話 權力不該傲慢

總統府發言人黃重諺（右）早前就是蔡英文重要文膽與幕僚。圖為小英當選總統前赴美訪問，黃重諺以民進黨新聞部主任身分隨行。（本報資料照片）

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中國時報
媒體人黃光芹19日在臉書發文，嗆總統府發言人黃重諺「已讀不回」，是閹割民眾知的權利。

資深媒體人黃光芹怒飆府發言人，其實對「非我族類」媒體已讀不回，只是冰山一角；不只在府院，民進黨執政後，各部會也普遍瀰漫「順我者生，逆我者亡」二分文化，讓不少媒體噤若寒蟬。

閹割民眾知的權利！已讀不回 府發言人黃重諺挨轟
學者： 政府化妝師 不應與媒體對槓

黃光芹臉書貼出後，不少人聲援黃重諺，強調「從未被嗆過」，但就如黃光芹所言，府發言人確實「看人接電話」，未被「已讀不回」的大多是「黑名單」外的媒體。

非我族類 列黑名單封鎖

曾有府線記者隨蔡總統到中南美洲出訪，只因報導不合己意，遭發言人封鎖。不僅電話打去直接切斷，連line都不讀不回，最後只能求助同業出手相救，才勉強完成艱困的出訪任務。

還有記者被封鎖長達數月之久，詢問封鎖原因卻始終得不到答案，後來才勉強歸納出可能是在總統府line群組中質疑「某個總統行程為何不公開？」讓發言人不爽。

國家公器 不該處理恩怨

還有一名常揶揄發言人的府線記者，在總統出訪行程中被媒體推選為團長，卻因列入黑名單，團長職務直接被拔除，府方應告知媒體事項全透過交好的副團長代行。黃光芹貼文所說「根本不接、接了掛斷、已讀不回，把戲多多」並非無的放矢。

當然，在臉書、line等通訊軟體發達的今天，每天要面對各種資訊，擔任政府發言人工作量比起過去政府都要大，這點從黃重諺老婆也常找不到人可見一斑，面對詢問無法立即回覆也是情有可原。

但身為「政府化妝師」，發言人不該拿國家公器，作為處理私人恩怨手段，尤其政府一再呼籲打擊假新聞，發言人常對媒體「已讀不回」，也是增加新聞偏離事實的可能性，徒增事後澄清炮轟假新聞的困擾。

不敢得罪 記者噤若寒蟬

選擇性回應媒體，說穿了就是利用「已讀不回」的棒子，與「餵食新聞」的胡蘿蔔，迫使媒體往政府所希望呈現的方向靠攏。也因此黃光芹貼文一出，除少數與府同一陣線的媒體挺身捍衛外，多數府線記者都噤若寒蟬，選擇沉默，不敢得罪發言人。

民進黨在野時堅決捍衛媒體獨立自主，甚至要求黨政軍退出媒體，小英對媒體更是尊重有加，就職還告誡民進黨人「謙卑、謙卑、再謙卑」。但執政後做為發言人，只想操控干涉媒體，讓蔡所說的謙卑完全看不見，這不是權力的傲慢，怎樣才叫傲慢！

(中國時報)

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