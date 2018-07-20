學者：政府化妝師 不應與媒體對槓

2018年07月20日 04:10 中國時報 鄭舲 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

總統府發言人黃重諺槓上媒體人黃光芹，學者認為，好辯特質不符合政府發言人的定位與需求。因發言人是「政府化妝師」，對尖銳、尷尬議題要勇於面對，不能已讀不回，破壞與媒體互信，對個人、政府形象及推動政策都有負面影響。

文化大學廣告系主任鈕則勳指出，發言人不應與媒體對槓，即便媒體提出尖銳、讓人尷尬問題，也須有勇氣，以願意溝通的心面對，不是武裝起來不願溝通。他說，發言人破壞與媒體信賴關係後，推動政策會事倍功半。他舉例，功力高的發言人如前台中市長胡志強，對尷尬問題會四兩撥千斤，幽默化解。但如選擇最差方式拒絕回應，民眾不僅對發言人有意見，政府形象、政策行銷都會受影響。

對黃重諺曾屢爆爭議言論，像痛批年改造謠是「畜生般行為」。鈕則勳說，這種發言方式較鷹派，但不符發言人定位與需求。發言人不能一昧認為替政府政策辯護，反對者意見就視而不見、聽而不聞，或透過高調、甚至攻擊方式把反對意見壓下。「應透過包容功力，把反對聲音變成支持助力」。

曾任總統府發言人的羅智強說，過去不可能出現這種爭議，最主要是黃重諺忘記其中一項職責，即「照顧民眾知的權利」。他認為，「政府化妝師」有兩角色，除幫總統說明政策理念，也要照顧民眾知的權利；有些事時間未到不能講，接媒體電話也不是所有事都回答，可選擇「對的時間講該說的話」，但不能用差別方式迴避或干涉媒體。

羅智強以己身經驗表示，媒體電話雖非隨時能接到，但沒接到一定回，也不會區分政黨背景、色彩「誰接誰不接」。

談到黃重諺爭議，羅智強直指「最大問題是蔡英文」。他說，身為總統府發言人，「講話最基本格調要有」，且黃不是一次兩次，恐怕蔡要想想，怎會縱容以如此方式和社會大眾溝通的發言人。

(中國時報)