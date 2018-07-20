林秉儀護夫「我也被已讀不回」

2018年07月20日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

資深媒體人黃光芹槓上總統府發言人黃重諺，黃重諺本人無回應，不過另一位府發言人林鶴明則是力挺黃重諺是「我看過最溫馴的獅子座」、「吃素的佛系發言人」。黃妻、TVBS前主播林秉儀也出面護夫說，「我的簡訊和電話，也被已讀不回」。

對黃光芹發文嗆黃重諺，林明鶴指出，他每天和黃重諺一起工作，黃耐性面對媒體的提問，對於許多媒體同業需要的說明和背景，常常不厭其煩的補充說明，希望可以協助報導內容更專業，「這是我來總統府工作後學到最重要的一部分」。

他強調，新聞發言人的工作沒有最好，只有更好，作為政府發言人，永遠是要被批評的，但「若要以抹殺重諺的人格作為手段，我不認為這是良好的新聞監督行為，更不應該是資深媒體人的表率」。

由於黃重諺是獅子座，且長期吃素，林鶴明文末標註「黃重諺是我看過最溫馴的獅子座」「吃素的佛系發言人」。

黃重諺妻子林秉儀也發文相挺，在臉書po出與黃重諺line上對話，對話中林秉儀傳訊息和打電話給黃重諺也被已讀不回，過了幾個小時黃才傳「會議」兩個字，讓林忍不住抱怨「你又要開始不理人了嗎？」以此證明發言人「連他老婆的電話都不接了」，並標註這是「weekday的日常」。

而對於有媒體出面挺黃重諺，黃光芹再度惱火要求「媒體幫眾與官夫人，請靠邊站」。她說，昨一早黃重諺太太（林秉儀）就出馬攝政，寫簡訊給黃光芹老公進場圍事，「官夫人竟然po文護夫，說有時老公也不接她電話，這是哪一樁跟哪一樁，妳是他太太、我是媒體人，難不成要大家公私混著一起來！」

黃光芹還諷刺相助媒體人說，「日日獲臨幸的記者，竟然忘了自己是誰，急著幫主子圍事，po文發話，感謝長期獲主子寵召，令人拍案驚奇：原來現在記者是這樣當的，還自以為樂，好不快哉」，這則發文也獲多位府線記者上網按讚。

(中國時報)