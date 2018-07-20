谷辣斯 「事情說清楚最重要」

行政院新任發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，她一定不會對記者「已讀不回」。圖為她首次主持記者會。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

身為政府機關發言人，該如何扮演好角色，與媒體互動？行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯．尤達卡表示，她曾有過媒體經驗，擔任發言人應該有差，這也是她很能夠理解記者同業的需求，除非真的很晚已經睡著，她一定不會對記者「已讀不回」。

總統府發言人黃重諺被質疑不回應媒體詢問。府、院發言人超級比一比，Kolas說，她只談自己，不談別人，由於是媒體出身，她深知媒體需求，所以不管再晚、或再怎樣的問題，她都很樂意回答或去找資料，儘量滿足媒體需求，讓媒體記者可以在第一時間傳遞訊息。談到跟記者互動，Kolas一句話形容，「就是互相幫忙及協助的過程」。

Kolas接下行政院發言人角色，展現極佳的態度，雖然風格與前任發言人徐國勇明顯不同，但Kolas強調，把事情說清楚最重要，精準、簡單、淺顯易懂。

不過，曾任民進黨發言人的Kolas，在轉述中常會的內容時，也不是完美無缺。據了解，Kolas不只一次把自己的意見跟黨主席蔡英文的話混為一談。6月初一次中常會後，Kolas輪值發言人，轉述總統裁示說，「北農總經理吳音寧對抗的，可能是一個龐大的政治集團。」經求證，Kolas才說，「龐大的政治集團」不是蔡總統用的字眼，是她個人的詮釋。

另一次，是在接任行政院發言人前最後一次轉述中常會，Kolas提到，「民進黨祕書長」在會中報告選對會相關內容。由於以往選對會都由召集人林錫耀進行報告，不是祕書長洪耀福。媒體好奇求證，Kolas才翻閱筆記本說，「啊！是林錫耀，不是洪耀福。」相關事例顯示Kolas在擔任發言人時，精準度還有待加強。

(中國時報)

林秉儀護夫「我也被已讀不回」 綠營幕僚娶媒體人 多到可組足球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。