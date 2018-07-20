谷辣斯 「事情說清楚最重要」

2018年07月20日 04:10 中國時報 張理國 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

身為政府機關發言人，該如何扮演好角色，與媒體互動？行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯．尤達卡表示，她曾有過媒體經驗，擔任發言人應該有差，這也是她很能夠理解記者同業的需求，除非真的很晚已經睡著，她一定不會對記者「已讀不回」。

總統府發言人黃重諺被質疑不回應媒體詢問。府、院發言人超級比一比，Kolas說，她只談自己，不談別人，由於是媒體出身，她深知媒體需求，所以不管再晚、或再怎樣的問題，她都很樂意回答或去找資料，儘量滿足媒體需求，讓媒體記者可以在第一時間傳遞訊息。談到跟記者互動，Kolas一句話形容，「就是互相幫忙及協助的過程」。

Kolas接下行政院發言人角色，展現極佳的態度，雖然風格與前任發言人徐國勇明顯不同，但Kolas強調，把事情說清楚最重要，精準、簡單、淺顯易懂。

不過，曾任民進黨發言人的Kolas，在轉述中常會的內容時，也不是完美無缺。據了解，Kolas不只一次把自己的意見跟黨主席蔡英文的話混為一談。6月初一次中常會後，Kolas輪值發言人，轉述總統裁示說，「北農總經理吳音寧對抗的，可能是一個龐大的政治集團。」經求證，Kolas才說，「龐大的政治集團」不是蔡總統用的字眼，是她個人的詮釋。

另一次，是在接任行政院發言人前最後一次轉述中常會，Kolas提到，「民進黨祕書長」在會中報告選對會相關內容。由於以往選對會都由召集人林錫耀進行報告，不是祕書長洪耀福。媒體好奇求證，Kolas才翻閱筆記本說，「啊！是林錫耀，不是洪耀福。」相關事例顯示Kolas在擔任發言人時，精準度還有待加強。

(中國時報)