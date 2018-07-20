綠營幕僚娶媒體人 多到可組足球隊

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中國時報
／台北報導

黃光芹槓上黃重諺，讓政府發言人與媒體關係再被討論。不過綠營幕僚娶記者為妻，已多到可組足球隊，總統府發言人除黃重諺娶前TVBS主播林秉儀外，林鶴明也與三立主播莊惠琪交往中。

同時，去年府發言人室幕僚丁怡銘娶三立主播許貴雅，婚禮冠蓋雲集，但最受矚目的是有多對綠營幕僚偕同媒體人配偶出席，顯示媒體人與幕僚相處，會有磨擦但也可能生出火花。

府副祕書長劉建忻老婆也是資深媒體人、名嘴王時齊，儘管外界質疑王時齊「內幕」多來自劉建忻，但事實上，從記者轉戰政治評論員、電台主持人，王時齊人脈與消息甚至比劉建忻廣，劉的許多資訊有時還仰賴王時齊。

國安會副祕書長陳俊麟，妻是當時聯合報系資深記者陳素玲，為避嫌，原主跑黨政的陳素玲隨後轉勞工衛環路線。

曾是賴清德台南市府副祕書長的劉世忠，娶自由時報資深記者邱燕玲為妻，長期跑黨政和立院的邱燕玲，當初因工作關係與劉結緣，邱經常曬出寶貝兒子相片，被戲稱愛兒子比愛老公還多。

曾擔任民進黨發言人、新聞輿情部副主任的張志豪，也在小英上任後不久，與當時中天電視記者蔡幸芳步入紅毯，張志豪現參選新北市議員，常請出知名度更高的老婆與他一起在菜市場拜票。民進黨北市議員梁文傑，妻子電視主播林楚茵，儘管梁文傑有型男之稱，不過林楚茵魅力不輸梁文傑。

前年蔡總統就職典禮，各電視台進行網路全程直播，黃重諺妻林秉儀因麥克風未關，在直播中一度竄出她聊天聲音，對綠委吳思瑤吃香蕉自拍舉動說「噁心死了」，聲名大噪。而林鶴明交往的莊惠琪長相甜美，素有「小桂綸美」稱號，是網友熱搜對象。

(中國時報)

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