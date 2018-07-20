明年產銷若失衡 林聰賢切腹

2018年07月20日 04:10 中國時報 游昇俯／台北報導

今年香蕉、鳳梨陸續傳出「價崩」消息，農委會主委林聰賢昨天早上接受廣播電台專訪時表示，若明年再出現產銷失衡狀況，他跟農委會副主委陳吉仲都要去「切腹」；但他也說，產銷失衡是結構問題，主因是登記管理沒有落實，現在農委會跳下來與地方合作，「做不好隨時可以下台。」

產銷調控 將超前部署

農委會副主委陳吉仲表示，主委已指派他擔任農產品價格小組召集人，針對產銷調控，絕對會超前部署，杜絕少數人壟斷，近期會著手長年容易產銷失衡的紅豆，洋蔥、香蕉也都有具體方案要推動。被主委「切腹」說拖下水，他解釋，那是主委強調落實產銷調控的決心。

林聰賢在專訪中提到，台灣是水果王國，5至8月所有水果都會出來，內需市場固定，水果量太大，價格就會掉，農委會的責任是要讓農民不要盲目耕種，但仍有很多農民會賭一把。

水果產銷失衡問題頻傳，甚至有從政府自己放出來的風聲，電台主持人周玉蔻質問林聰賢，為何火龍果剛出來，主委就說會價跌？林趕忙解釋，是總統在中常會問陳吉仲時，陳說我們下一個會監控火龍果，「我們怎麼會自己說價格會下跌！」

假消息多 疑外界介入

水果滯銷，鳳梨農因此北上抗爭，外傳與兩岸關係不睦有關，林聰賢說，今年是選舉年，有藍營在放假消息，像是4月初網上瘋傳鳳梨倒在水裡的照片，現在國安系統有資料，行政院也發

現假消息愈來愈多，有外界介入跡象。

他還說，台灣金鑽鳳梨品質好，位於北回歸線以南的氣候有優勢，到6月底銷往大陸3萬多公噸，仍超過往年，說因與大陸關係不好而滯銷，是藍營在帶風向。

林聰賢表示，今年產銷失衡是因為第一線人員、農會沒有落實調節制度，明明農委會有這麼大的能量、許多優秀的人才，但就差在第一線執行。過去多是委託、代執行，現在農委會要跳下來與第一線農會、地方政府合作。他說，「切腹」是表示一種決心，而不是只要位子，「做不好當然隨時可以下台！」

(中國時報)