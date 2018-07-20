公務員請假 放寬以小時計

2018年07月20日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

考試院會昨修正通過「公務人員請假規則」，未來公務員休假單位將可以「小時」來計算，考試院祕書長李繼玄表示，此案將送行政院會銜，預估下個月就能開始實施。

銓敘部指出，我國邁入少子化及高齡化社會，照顧幼兒或長者的日常生活需求勢將與日俱增，像是接送小孩上下學、帶長輩去看病等等，可能次數很頻繁，但每次僅需1、2個小時的時間。

為因應這類家庭可能隨時發生的突發狀況，造成公務員臨時請假需求，或者機關因業務需要通知公務人員銷假辦公，銓敘部認為，現行休假時間應該更具彈性，因此決定將草案原本的「半日計」修正為「得以時計」。

考試院昨天召開院會，通過修正「公務人員請假規則」，明訂公務員未來無論請事假、家庭照顧假、病假、生理假、婚假、產前假、陪產假、喪假都能以小時計算，一般的休假也都能以時計。

此外，修正草案也決定將公務員每年可請的事假天數由5天放寬為7天，祖父母死亡核給喪假日數也由5天增加為10天，目前規定喪假應在死亡之日起百日內請完，草案也放寬若因特殊習俗，經過機關長官核准者，可在1年內請完。

考試院祕書長李繼玄表示，此案在考試院會通過後，將送行政院會銜，待會銜後會再提考試院院會報告，估計下個月就能實施。

(中國時報)