軍人領終身俸 不得併計軍校年資

軍人年改上路後，現服役年資不得再以累計軍校年資方式取得領取年金資格。圖為三軍五校聯合畢業典禮，畢業生們進行分列式項目。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

7月1日軍人年改正式上路，但後續申訴層出不窮。1名服役18年的現役軍官原計畫併計2年軍校年資，於今年8月底退伍，卻被告知不得再以累計軍校年資方式取得領取年金資格。國防部發言人陳中吉指出，學生不是軍人，沒有官階、沒有服役事實。

1名現役軍官電話詢問國防部資源司關於軍校年資採計的電話錄音檔，昨日廣為流傳在軍人社群之間。該名軍官5月報名職訓，將在8月24日退伍，上周卻被通知不能採「18+2」併計服役年資，他質問，明明第23條也說明，軍官、士官就讀軍事院校期間之年資，得折算服役年資，為什麼國防部又說不行？

資源司魏姓人員回覆，軍校年資採內含方式是錯的，監察院與審計部都在追，甚至要將過去發放過的錢追回來或停掉，現在修法是要導正過去的錯誤核定。軍校生沒有在營、沒有服役與授階，如何併計年資？「年資不是不給你，而是採外加的方式給你。」該名軍官又問，怎麼樣的身分才能有軍人保險證或軍人補給證？民國82年我就有軍人保險證、補給證，難道這時間不算軍人？魏姓人員沉默並未回應。

魏姓人員說，誰叫你當初選擇軍校？軍校這麼多年下來，一路走來，再辛苦、再累、再大挫折，也是一路克服過來。軍官不屑表示，「你講的話實在太對了，我也相信好好幹國家會照顧我，但我相信了18年，現在才告訴我年資不適用。」

對此，陳中吉表示，《陸海空軍軍官士官服役條例》第4條明確指出，常備軍官、常備士官，自任官之日起役；第23條第2項則指出，服現役20年以上，依服現役年資，按月給與退休俸終身，國防部態度就是要依法行政。

陳中吉說，去年11月14日國防部第一次提出修法版本後，針對可能修正，都有在各單位宣導，軍校年資不納入服役年資部分也不例外。

(中國時報)

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