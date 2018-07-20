被譽世界最棒里長 陳永和選南市長

被網友譽為「世界最棒里長」的龍崎區牛埔里長陳永和。（陳永和提供）

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中國時報
／台南報導

年底台南市長選舉成「戰國七雄」局面！捍衛家鄉免於淪為事業廢棄物掩埋場、被網友譽為「世界最棒里長」的龍崎區牛埔里長陳永和，將參選下屆台南市長，他自承7年來「小蝦米對抗大鯨魚」，痛斥藍綠兩黨都一樣，沒將百姓放在眼裡，「選舉才講『若當選就處理』，難道還要繼續相信這些人嗎？」

陳永和今將宣布參選下屆台南市長，創下台南市長選戰最多人參選紀錄，除國民黨提名高思博、民進黨提名黃偉哲，無黨籍包括林義豐、陳子敬、許忠信、蘇煥智及陳永和5人，不只凸顯民進黨執政危機，更顯示市民面對無奈現狀。

陳永和因反對政府在月世界地景的牛埔設立綜合事業廢棄物掩埋場，7年前展開抗爭，2014年當選里長，原打定主意做完這屆里長不連任，年初也已請辭里長並到市府靜坐抗議，因遭遇諸多打壓，當時即曾萌念選市長。

他說，北上原本期待參選台南市長的黃偉哲出面，結果民進黨不聞不問，時任行政院發言人的徐國勇遇陳情民眾，竟滑手機路過，6月底蘇煥智宣布選台南市長並稱反對龍崎掩埋場，他猶如五雷轟頂，批蘇當縣長時就該說清楚，「政治人物到底把百姓當什麼？決定拚了！」

陳永和說，參選動機單純，就是看到老百姓的無奈、市府的無能，山區淪為設立有害廢棄物掩埋場的「汙染區」。

陳永和預計花350萬元打選戰，希望寫下一個歷史，「我要改寫選舉文化，用公民力量完成這場選戰。」

(中國時報)

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