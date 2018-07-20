娃娃戶長 內政部關切

2018年07月20日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

本報報導全台上萬戶娃娃戶長並提醒關懷「脆弱家庭」，引起內政部重視，內政部昨強調，將會主動關懷娃娃戶長問題，綿密關懷網絡。不過，內政部也以2015年統計為例，強調當年共有1萬5884件娃娃戶長，但經查訪後，僅20件通報屬高風險家庭。

內政部歷年都有匯整各地方政府統計的「娃娃戶長」，設定的門檻是18歲以下未成年的「小戶長」，例如去年全台就有1萬1638件。據了解，「小戶長」以6都跨學區就讀者居多，雙北數目居高不下，但實際上最需要關懷的「脆弱家庭」近年平均100件左右。

內政部官員表示，相關數據不對外公開，導致民間單位就算有心想從旁協助，也無從著手，內政部提供的2015年數據，也僅是選擇性少數對外公開的數據。

對於「娃娃戶長」問題被揭露，內政部說明，這些「娃娃戶長」大多數是家長為學區設籍或減免賦稅的作法，實際上孩子與家長同住一起安全無虞，戶政查訪後均會請民眾依居住事實辦理遷徙登記。

以2015年為例，共有1萬5884件娃娃戶長，經查訪後，僅20件通報屬高風險家庭。目前各縣市政府均有進行高風險家庭關懷查訪作業，綿密安全關懷網絡。

內政部表示，戶長是為因應戶籍管理所設，主要在於戶內人口管理、戶口名簿保管及戶籍登記申請。如戶長為未成年人，須透過法定代理人處理其民法上的業務，其應有的權利及義務，不會因為擔任戶長而有所改變。

(中國時報)