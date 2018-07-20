人物側寫－政府無作為 他不再妥協

2018年07月20日 04:10 中國時報 曹婷婷

2014年以素人之姿選上牛埔里長，今年面對政府不撤銷掩埋場案，以及政治人物前言不對後語的矛盾，「世界最棒里長轉戰市長」。陳永和笑看別人眼中癡傻的自己，「我沒想過能拿幾票？我只想要改變選舉文化，台灣是我唯一的家，不能繼續看她被糟蹋！」

58歲陳永和放著大好生意不管，成為旁人口中的傻子，經營螺絲工廠有成的他，其實不必淌政治混水，一切都要從故鄉被相中設立南區事業廢棄物綜合處理中心說起。

陳永和7年前從父親口中得知故鄉美好風貌可能因掩埋場而消失，憤慨不已，「世界級美景保護都來不及，怎會蓋掩埋場？」面對鄉親陳情、政府置若罔聞，他憤而選里長，「自己家園自己顧」。

在沒有旗幟、文宣，只靠鐵馬拜票，全里公民數344人，他拿下167票當選里長。背負百餘位鄉親期望，4年來衝撞市府、財團等大鯨魚，迫使政府暫時擱置掩埋場一案；4年後，再度因無法視而不見政府毫無作為，拋出選市長震撼彈。

「我選里長，沒想過當選，我更沒想過怎會走到今天選市長！」縱使內心比誰都清楚，單憑一人力量，難以撼動年底選情，但他有所堅持，「台灣人很古意，選上誰當市長就認命，但人民為何要繳稅金卻被人糟蹋？我不想再妥協。」

「這不是一場明知不可為而為之的選戰，而是要將台南市民憨人精神、公民精神激發出來！」他說，要打一場把台南型塑成全國第一座「公民城市」的運動！

(中國時報)