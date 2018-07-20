帛琉民航一團亂 老闆常換人

帛琉雖是國際旅遊勝地，但民航業牌照與經營者常是不同人，且常易手。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨立委爆料帛琉航空是一家僅有一架飛機的航空公司，大玩幽靈公司把戲，航空界人士透露，帛琉的航空業生態相當混亂，牌照與實際經營者是不同人，且經常易手，因此也被國際抵制。

帛琉太平洋 就有3家

航空界人士表示，帛琉、柬埔寨等國家的航空生態，與一般民眾認知的不同，例如公司牌照為A所有，A卻沒有飛機或機組員，而是轉租給B業者，由B負責營運；若B有一天發現無法賺錢或財務出現困難，就不會繼續租牌照，接下來可能有C業者願意接手，或是B去尋找其他牌照的可能，這是造成帛琉航空業混亂的原因。

另有知情人士指出，網路上的消息是以部分事實包裝出假新聞，例如帛琉並非只有一家航空公司，光是近日媒體焦點名為「帛琉太平洋航空」公司就有3家，最早出現的是「Palau Trans Pacific Airline」，已於2005年結束在台營運；另一家是「Palau Pacific Airways」（PPA），營運至今年4月；近日遭大陸減班的則是「Belau Force Airline」（BFA）。

他說，3家航空公司都曾被稱為「帛琉太平洋航空」，但BFA未在台營運、PPA在台灣登記的名稱則為「帕勞航空」；PPA也未積欠民航局與台灣各處機場各種費用，更與樓文豪等人無關，其經營執照擁有者，為一名與帛琉政府關係密切的當地人。

目前台灣飛帛琉一周僅2航次，華航今年配合暑假，6月下旬到8月底每周增為4班，一整年台灣旅客大約1萬人上下。

潛水勝地 年輕人最愛

燦星旅遊副總經理廖肇陽表示，帛琉觀光大多為海上活動，浮潛欣賞珊瑚礁、搭船觀光等，尤其帛琉是10大潛水勝地之一，每年都吸引熱愛潛水的民眾前往，觀光族群年齡約在20歲至40歲，蜜月旅行及親子旅遊占多數，若是單純的機加酒費用，4天3夜約2萬8千元到3萬2千元左右。

廖肇陽說，帛琉當局在意環境資源維護，因此不願意接受大量旅客，其中尤其對陸客到當地觀光衝擊環境有些抱怨。至於台灣人旅遊時對環境很友善，更是邦交國，較受帛琉人歡迎。

(中國時報)

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