挺台停飛 這個牛皮吹得可大

2018年07月20日 04:10 中國時報 季節

帛琉太平洋航空在陸客銳減後宣布停飛與大陸之間的航班，由於之前陸客銳減傳出是因北京想藉此施壓帛琉與我斷交，因此當帛琉太平洋航空宣布與大陸斷航後，蔡政府第一時間立即出面感謝帛琉力挺，很多網友將之視為無視大陸恐嚇的表現。然而將帛琉政府的決策，與民間公司商業成本上的考量混為一談，實有偷換概念之嫌。

在傳出大陸藉由旅行禁令施壓帛琉後，帛琉總統曾表示不會因此改變與我方邦交關係，之後陸客人數持續減少，帛琉太平洋航空果真宣布停飛。所以如果帛琉太平洋航空是帛琉政府的國營公司的話，我方政府如今感謝帛琉、認為停飛顯示帛琉堅持與我方友情，乃至於不怕大陸威脅的說法，邏輯上確實沒有問題。

但問題是帛琉太平洋航空並非國營公司，公司屬於百悅集團（Sea Passion Group），集團董事長邱宏照是台灣人，而無視傳聞中的大陸斷交要求、堅持與我方邦交的決策明明就是帛琉政府決定的，干民營公司何事？又不是這家民營公司無懼流失陸客，主動施壓帛琉政府不甩陸方的威脅，堅持與我方邦交，最終也求仁得仁的停飛大陸航班，那又怎麼能把公司決定停飛，視為堅持與我邦交、無視大陸恐嚇呢？

堅持與台灣維持邦交的是帛琉政府，沒有證據顯示帛琉太平洋航空也希望如此，甚至不惜損失陸客市場。真要講起來，甚至可以說帛琉太平洋航空是帛琉總統堅持與台灣邦交的受害者。

該公司在停飛聲明中，說的是由於大陸政策導致陸客減少，市場競爭下無法維持業務水平，因此公司將停止與中國大陸之間的航班，隻字未提公司為了力挺與台灣邦交，不惜損失陸客。

所以感謝帛琉政府可以，要推廣雙方旅遊也未嘗不可，但要把私人公司因為政府間政策撐不下去而停飛的舉措，視為力挺我方邦交的行為，政府這個牛皮也未免吹得太大了。

(中國時報)