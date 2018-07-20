暢遊神祕北韓 6天5夜3萬起跳

朝鮮民族遺產國際旅行社昨首度來台舉辦推介會，6天5夜團費為3萬到6萬元左右。圖為朝鮮領導人金日成（左）、金正日的大型雕像，是遊客的熱門拍照景點。（業者提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

北韓過去被外界視為最神祕的國家，川金會落幕後，北韓逐漸開發旅遊市場。朝鮮民族遺產國際旅行社昨首度來台舉辦推介會，與台灣30多家旅行社推出「神祕朝鮮深度體驗旅遊」，6天5夜團費從3萬到6萬元左右。台灣旅行社可直接對北韓旅遊服務窗口，不必再透過第三方。

朝鮮民族遺產國際旅行社總計調顧克燕表示，北韓想要發展經濟，卻被聯合國制裁，因此觀光是北韓的發展重點。過去1年只有10幾萬旅客入境，目前北韓旅客仍以陸客最多，其次是俄羅斯人，很少台灣旅客到北韓觀光。

顧克燕指出，最熱門的景點就屬板門店，尤其南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩在板門店握手言和，吸引不少觀光客拍照，見證歷史一刻。台灣若要到北韓，大部分是在上海包機前往，不過航班不穩定，或是從丹東搭長途火車；未來希望與台灣旅行社合作，爭取可從上海、瀋陽、丹東等城市搭機進入北韓。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，北韓旅遊要注意許多禁忌，如不能在非開放區域拍照、攝影，若要拍照及攜帶大型攝影機需經過特別審核，也不能模仿領導人姿勢、動作，甚至拍攝領導人雕像須拍全身。

曾前往北韓觀光的旅遊作家943表示，目前北韓只開放官方認可的旅行團，沒有開放自由行，為避免帶走朝鮮圓，遊客多以美元、人民幣交易。

旅行業界預估，以6天5夜行程為例，從北京、瀋陽中轉約4至5萬元，若加上北韓獨有的「榮耀祖國」表演則要5萬元以上，平價行程約3至4萬元。

(中國時報)

挺台停飛 這個牛皮吹得可大 自費念台大醫 至少453

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。