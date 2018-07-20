自費念台大醫 至少453

107年大考分發指標學系錄取分數推估

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中國時報
／台北報導

大學指考成績公布，升學專家推估，和去年相較，今年一類組科系錄取分數，從降10分到提高2分都有可能；二類組提高7到15分；三類組降3到5分（但醫學系持平），進醫學系自費的門檻是420分、公費是417分，台大醫學系自費要453分才有機會。

至於要考幾分才能夠進台大？升學專家張景翔推估，一類組要402分、二類組380分、三類組365分，分別比去年降10分、增10分、降10分。

張景翔表示，今年指考國文科只考選擇題、不考非選擇題，造成考生得分大躍進，頂標達77分，比去年67分增加10分；今年國文科80分以上有4217人，比去年151人大幅增加4066人，甚至有5人考98分以上。此外，今年歷史、地理、公民及物理等科比去年難，考生得分下降。

張景翔推估，今年採計國、英、數乙等3科的商管科系，錄取分數會較去年上升2分；採計國、英、數乙、歷、地、公等6科其中5科（歷地公等3科中採計2科）的一類組（社會組）科系，會較去年下降10分。

至於三類組科系，各大學醫學系今年錄取分數應和去年差不多，但預估台大醫學系錄取分數是453分，比去年的450.6分提高2.4分，是個例外。張景翔表示，要進各大學醫學系自費要420分以上、公費則要417分；其他三類組非醫學系的錄取分數則會較去年降3到5分。

對於考生填志願，楊宗斌說，現在台灣職場還是有「名校情結」，他們曾做過調查，台、清、交、成、政等5校畢業生，在職場薪水平均比他校多3成。

考生該選校或選系？yes123求職網發言人楊宗斌表示，純考慮未來在職場的待遇，建議先進入台、政、清、交、成等名校，如果讀的不是有興趣科系，再轉系或修輔系來調整；進不了這5所學校的學生，應該「選系」為主，選擇喜歡的科系，未來工作時的薪水會更高。

根據yes123求職網昨公布調查，當年選填志願「選系不選校」的目前平均月薪為3萬8010元，「選校不選系」則為3萬2615元，前者是後者的1.17倍，等於薪資能多17％。

(中國時報)

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