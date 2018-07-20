指考錄取率約9成 6年來新低

2018年07月20日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

指考成績單19日寄發，指考10科、5標分數統計，數乙、物理、生物、歷史、公民與社會的5標下降超過5分，歷史科的「均後底」3標更比去年倒退超過10分。頂標部分，國文增加10分、數乙下降8分，變動幅度較大。大學考試分發委員會估計今年分發錄取率約9成，創6年新低，且比去年96％錄取率大幅降低，主要是龍年考生多。

根據分發會資料，今年指考74種採計組合（含術科），最低登記標準仍落在「英文、數甲、化學」這個採計組合，原始總分38分以上即可登記。

大考中心資料顯示，頂標（成績位於第88百分位）今年以數乙84分最高，比去年下降8分，數甲5標皆比去年增加5到7分；國文科由於首度不考作文，頂標與前標分別從去年67、62分，大幅增加為今年77、70分；化學頂標80分，比去年增加1分，但化學科其他4標都比去年少2到7分。

和去年相比，今年英文頂標78分、數乙頂標84分、物理頂標80分、生物頂標76分、歷史頂標76分、地理頂標78分、公民與社會頂標76分，都比去年下降；其中又以數乙下降8分，物理、歷史、公民都下降6分幅度較高。

今年指考報名人數5萬742人，比去年增加3300人，含甄選回流的分發名額4萬263人，比去年減少近4000人，甄選回流名額1萬4794人，也比去年1萬7000多人少近2600人。

分發會主任黃信復表示，今年指考共5萬餘人報名，根據以往經驗約8成8考生會參與登記分發，因此預估今年約4.4萬人參與登記分發；由於總招生名額超過4萬人，推估錄取率約9成，是近6年以來新低，也比去年96％大增。主要是今年龍年，報考人數增加，加上提供名額減少約9％、回流名額也減少；不過今年應只是短暫回流，明年起隨著考生人數減少，預期錄取率又會大幅增加。

(中國時報)