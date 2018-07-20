指考錄取率約9成 6年來新低

友善列印
中國時報
／台北報導

指考成績單19日寄發，指考10科、5標分數統計，數乙、物理、生物、歷史、公民與社會的5標下降超過5分，歷史科的「均後底」3標更比去年倒退超過10分。頂標部分，國文增加10分、數乙下降8分，變動幅度較大。大學考試分發委員會估計今年分發錄取率約9成，創6年新低，且比去年96％錄取率大幅降低，主要是龍年考生多。

根據分發會資料，今年指考74種採計組合（含術科），最低登記標準仍落在「英文、數甲、化學」這個採計組合，原始總分38分以上即可登記。

大考中心資料顯示，頂標（成績位於第88百分位）今年以數乙84分最高，比去年下降8分，數甲5標皆比去年增加5到7分；國文科由於首度不考作文，頂標與前標分別從去年67、62分，大幅增加為今年77、70分；化學頂標80分，比去年增加1分，但化學科其他4標都比去年少2到7分。

和去年相比，今年英文頂標78分、數乙頂標84分、物理頂標80分、生物頂標76分、歷史頂標76分、地理頂標78分、公民與社會頂標76分，都比去年下降；其中又以數乙下降8分，物理、歷史、公民都下降6分幅度較高。

今年指考報名人數5萬742人，比去年增加3300人，含甄選回流的分發名額4萬263人，比去年減少近4000人，甄選回流名額1萬4794人，也比去年1萬7000多人少近2600人。

分發會主任黃信復表示，今年指考共5萬餘人報名，根據以往經驗約8成8考生會參與登記分發，因此預估今年約4.4萬人參與登記分發；由於總招生名額超過4萬人，推估錄取率約9成，是近6年以來新低，也比去年96％大增。主要是今年龍年，報考人數增加，加上提供名額減少約9％、回流名額也減少；不過今年應只是短暫回流，明年起隨著考生人數減少，預期錄取率又會大幅增加。

(中國時報)

自費念台大醫 至少453 北京觀察－大鍋飯 拿手術刀不如…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。