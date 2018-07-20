歐盟開鍘鋼品 台廠衝擊400億

2018年07月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

歐盟臨時防衛措施 台適用鋼品出口概況

陸美貿易戰白熱化，歐盟擔心貿易轉向，昨針對23項特定鋼品實施臨時防衛措施正式生效，這也是歐盟在暌違16年後首度啟動鋼品防衛措施，但歐盟設防衛網，台灣鋼品每年銷歐近400億台幣，據了解，包括燁聯、華新麗華、唐榮及遠東集團旗下遠龍等都恐受波及。

爭取國家配額幫倒忙

經濟部昨天表示，將積極與歐盟溝通，爭取國家配額，並將部分項目排除在外，以降低衝擊。惟鋼鐵業者直言，爭取國家配額，反讓台廠受傷更重，政府協助措施似乎搞錯方向。

業者指出，美國為降低大陸低價鋼品衝擊，啟動232條款，對全球鋼鋁課徵懲罰稅，業者為分散市場轉向歐洲，近3年來，歐盟自台進口的這23項鋼品，金額持續成長，由2015的5.85億美元成長至去年的13.08億美元，因此，政府與其爭取採國家配額，不如爭取將影響較大的鋼品項目排除，較符業者利益。

中鋼則表示，歐盟這項措施對國內出口的電磁鋼片、碳鋼熱軋板捲、碳鋼冷軋鋼板捲、熱浸鍍鋅、彩塗鋼片等產品影響較大。但之前歐盟調查時，國內業者已著手分散風險，較擔心終判結果，若終判防衛措施採取最長的4年為限，勢將對台廠造成衝擊。

台灣鋼鐵公會理事長林弘男指出，200天的臨時防衛措施，一開始應還好，但擔心後面其他業者搶單，期望政府協助掌握歐盟各鋼品進口量，盡快公布，避免業者搶單後被課高額關稅。

排除「不銹鋼熱軋板」

歐盟原針對26類鋼品進口展開防衛措施調查，後又新增2項，但昨日起實施的項目，已排除「不銹鋼熱軋板」、「方向性電磁鋼板」、「鐵路鋼材（鋼軌）」、「其他無縫鋼管」及「非合金及其他合金冷成型加工棒」等5類鋼品，其中歐盟為我出口「不銹鋼熱軋板」重要市場，2017年台廠這項鋼品為歐盟第4大進口來源，這次能排除，可有效降低衝擊。

依歐盟公告這次的臨時防衛措施，採全球配額，先到先配，配合以過去3年平均進口量計算，超出配額鋼品將被課徵25％臨時防衛稅，依其統計，2017年台灣進口額約13億美元、占總額5.6％，排名第7。該等產品約佔我對全球鋼品出口總量8.83％。

(中國時報)