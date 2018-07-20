蔡英文籲生醫結合ICT產業

蔡英文總統（右二）19日出席「2018台灣生技月暨生技大展」開幕式，並參觀參展廠商，對於蝦苗飼養好奇觀看。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

史上規模最大的台灣生技展昨於南港展覽館展出4天，蔡英文總統蒞臨開幕致詞時表示，台灣生技環境愈來愈好，生醫利基與ICT產業結合，推出跨領域產品，是政府推動方向，蔡英文也向國際投資者喊話，不要錯過投資成長契機。

根據2017年生醫競爭力排名，台灣在新興市場生醫投資指數中名列第3，包括基礎建設、智慧財產權保護獲很高評價；蔡英文認為，台灣在生技、科技的人才、創意與研發都有很好表現，吸引IBM、Google 、微軟等國際大廠來台投資，未來將有更多法律鬆綁、獎勵措施出爐，推動台灣成為數位醫療產業發達的國家。

蔡英文坦言，生醫產品研發是條漫長道路，但政府會以決心陪伴企業迎接挑戰；近年政府將生醫產業列為重點產業，以在地產業基礎連結國際趨勢，打造不同的生醫特色聚落。

主辦單位台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，今年總計600參展商、達1400個攤位，包括大陸、日本、美國等23國的生技業者來台，預計超過10萬人參觀，規模歷年最大。

最受矚目的是3年內、股價狂飆6倍的大江生醫，大手筆拿下50個展出單位，成為本次展場最大的廠商；大江生醫董事長林詠翔也發表「生物挖礦」的策略，透過整合大數據、人工智慧與自動化實驗室，以加速生技領域效性成分開發，縮短70倍的時程。

工研院則插旗精準醫療，首次展示「眼滴劑新劑型技術平台」，同時展示15項精準醫療、醫材創新科技，助產業搶攻智慧醫療4.0商機。

(中國時報)

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