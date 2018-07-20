歐盟對陸出拳 自行車雙雄備戰

2018年07月20日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

歐盟開鍘，即日起對大陸電動自行車徵收反傾銷稅，稅率高達21.8％到83.6％，在大陸設廠的捷安特（Giant）也受波及。對此，自行車雙雄巨大（捷安特）及美利達也積極備戰，巨大改由歐洲工廠出貨，持續擴大歐洲布局；美利達歐洲市場以高單價為主，則從台灣出口。

歐盟今日起對大陸電動自行車徵收反傾銷稅，並代表28個成員國展開調查，進行到明年1月，可能實施長達5年的最終稅率。

大陸對歐出口的電動自行車爆量3倍，巿占率來到35％，平均單價則下跌11％，讓歐洲自行車製造商協會不滿，反傾銷稅將為歐洲電動自行車商出一口氣。

巨大表示，在歐盟開始調查後，已調整供貨地區，供應歐盟地區產品將改由荷蘭廠或是台灣廠出口供應，盼降低衝擊。

事實上，巨大近期加快歐洲布局，本月初才砸下1,350萬歐元（約新台幣4.86億元），在荷蘭Lelystad設立歐洲物流中心，將物流、倉儲、售後服務及維修任務全面整合，因應歐洲電動自行車市場快速成長的需求。

巨大也砸下4,800萬歐元，要在匈牙利建造面積22公頃的新廠，第一期廠房明年下半年投產後，將有30萬輛產能，不僅避開關稅壓力，減低運輸成本，雙管齊下，提升在歐洲競爭力並擴大歐洲市占率。

美利達方面，雖也在大陸設廠，大陸廠向來都是以內銷市場為主，沒有銷往歐盟，所以不受到徵收反傾銷稅影響。至於銷往歐盟地區的高價自行車商品，也由台灣廠供應，目前正值產銷旺季，上半年出貨量年增27％。

(中國時報)