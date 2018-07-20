2018年07月20日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）表示，由於國際油價、陸美貿易戰等因素，預估2018年台灣製造業產值成長率將為3.27％，較上次預測略為下修0.02個百分點；而製造業中4大業別，除了化學工業可能因國際油價上漲帶動成長率外，金屬機電、資訊電子，和民生工業成長率都比上次預測略為下修。

IEK於19日發表最新2018台灣製造業暨醫療器材景氣展望，報告指出，2018全球經濟仍可望持續成長，不過近期陸美貿易衝突升高，川普政府對歐盟、日本亦逐漸擴大施壓，貿易保護情緒蔓延，不利全球經濟前景。

製造業4大業別產值成長分別如下，受惠油價上漲，化學工業產值成長率上修0.66個百分點，來到5.75％，其餘皆下修：金屬機電產值成長率調整為1.96％，下修0.14個百分點；資訊電子產值將成長3.11％，下修0.36個百分點；民生工業產值成長率為1.84％，下修0.11個百分點。

針對陸美貿易戰情況，IEK表示，美國下一步若針對「2025中國製造戰略計畫」的284項產品項目加徵關稅，儘管台灣晶圓代工與封測業具有技術優勢，所受影響應較小，但仍應留意匯率市場波動。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則認為，台灣出口佔GDP約7成，以製造業為大宗，其中電子業、資通訊業等原油原物料需求大，未來國際油價波動，可能帶來很大衝擊，應高度關注。

(中國時報)