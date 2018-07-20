台積法說利空出盡 今拚填息

2018年07月20日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台積電法說會落幕，第3季財測、下修全年營收成長與資本支出數字，全與外資圈預期相符，指標外資分析師研判，台積電這次法說利空出盡，雖沒有立即性大利多，但台積電美國存託憑證（ADR）開盤卻出乎意料跳空大漲逾4％，法人指出，將有助今（20）日完成填息，並帶動台股填權息行情熱度。

分析師說，ADR開盤大漲，一方面因為股價位階相對低，另方面，時序接近布局蘋概股時點，也提供法人買超動力。元大投顧台灣區研究部主管張家麒則指出，台積股價今年以來表現落後，但法說後這狀況將扭轉。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在法說會前預測，台積第3季營收季增7～10％，全年營收成長降至高個位數百分比、資本支出也將下修，對照台積電釋出財測，均不出預料。

與樂觀派外資不同的是，他最新認為，台積電壞消息差不多已反映在股價裡，然2019～2020年占整體營收5～10％的加密貨幣挖礦事業，前景充滿不確定性，建議客戶先行觀望，待營運進一步回溫。

在半導體圈最負盛名、國金證券研究董事總經理陸行之認為，考量匯率因素、以新台幣計算，台積第3季營收仍可望季增10.5～11.8％，並不悲觀。

法人解讀，台積本次法說釋出展望多在外資預料中，並未投下新震撼彈，且台積先前保守看待的高階智慧機，本次法說傳出高階機款需求狀況比預期好的正面訊息，至於7奈米製程成長力相當可觀，第4季便將占營收比重達2成。

另值得一提的是，台積下修今年資本支出下修約13％，讓市場仍有些疑慮。詹家鴻點出，加密貨幣與終端需求並不算強勁所產生的影響，也可能反映在資本支出的下修裡，但對台積股價影響應不大。

摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan），認為財測已透露出市場將停止下修獲利的訊號，維持「優於大盤」投資評等。

(中國時報)