醫材金蘋果 今年產值上看1100億

2018年07月20日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

全球高齡化議題正熱、新興市場需求持續攀升下，工研院IEK預測團隊預估， 2018年臺灣醫療器材產業產值成長5.4至6.2%，產值上看1100億元。

工研院產經中心組長張慈映表示，隨著美國穩定升息的腳步，以及廠商近期積極佈局新興市場的成效顯現，配合政府利多政策，可望帶動2018醫材產業成長。

IEK表示，2017年醫材主力產品如隱形眼鏡、血壓計、血糖診斷試劑等持續帶動出口動能，2018年也將持續擴張，醫用導管等新興醫材品項則有機會成為下一波明星產品；另外，高齡化和醫療保健觀念盛行，每人醫療支出金額將持續上升。

展望未來，IEK認為醫材產業握有「A、P、P、L、E 金蘋果」趨勢，包括「A」Assistive代表「高齡輔助」；「P」Preventive代表疾病監測、預防；「P」Precision 代表精準診斷；「L」Long term care為高齡族群的長照議題；和「E」Efficient代表醫療效率，建議業者瞄準趨勢、深耕優勢領域，提升使用者價值。

臺灣醫療暨生技器材公會理事長洪盛隆認為，台灣有ICT、大數據等優勢，可串連勞健保資料庫，「智慧醫材」發展可期；並建議政府除增加國內市場的醫材需求，更應建立「品牌台灣」協助台灣醫材業者拓銷，為外銷提供競爭力和說服力。

(中國時報)