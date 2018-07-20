北京觀察－大鍋飯 拿手術刀不如剃頭刀

2018年07月20日 04:10 中國時報 宋秉忠

上海復旦大學附屬兒科醫院門診量持續走高，病患掛號大排長龍（左圖，新華社）。江西九江一家醫院為尿毒症患者進行免費血液透析治療，減輕他們的醫療費用負擔。（右圖，新華社）

大陸重大醫病衝突

大陸減輕醫療負擔措施

政務繁忙的總理李克強最近抽空看了《我不是藥神》，知道老百姓買不起救命用的抗癌藥，因此下令調降抗癌藥物價格。

李克強上任以來一直非常重視減輕民眾醫療負擔一事，像今年政府報告提到：「提高基本醫保和大病保險保障水平」，並具體提出醫保補助再提高40元（總數要再乘上13.4億），並且一半用於大病保險。

看病比吃飯困難

大陸馬上要全面脫貧，人人有飯吃，對一個13億人口的國家來說，真是歷史創舉。但要人人生病都能得到合理治療，困難程度卻遠勝於吃飯問題。

基本醫療也是人權的一部分，中共建政初期，運用國家機器和社會動員，在農村普遍建立起基礎醫療制度，大批受過基本醫療訓練的「赤腳大夫」顯著提升了農村公共衛生條件。

然而，這種醫療資源分配上的「平均主義」，卻阻礙了醫療體系健全發展，直到1990年代，即使在北京這個首善之區，也只有少數外國援建的醫院，如中日友好醫院、協和醫院比較接近國際水準。

平均主義阻礙大

醫療系統的平均主義，首先表現在醫師所得上，直到今天，大陸公立醫院醫師基本工資在1500至3000元人民幣（下同）之間；當然，醫師實際所得遠不只於此，「額外所得」主要來自病患所付的藥價，更多來自藥廠回扣。

幾年前大陸連環爆出外國大藥廠行賄醫師事件，先是當地國上市監管機關清查，然後大陸自己也查，但結果呢？大陸改革40年了，以前說金融系統是「計畫經濟的最後堡壘」，其實醫療系統才是。醫院基本全是公立，而且幾乎只有公立醫院才享有社保給付。

其次，醫師不管大小牌，一般公定門診診療費最多8元、最少3元，有差嗎？怪不得老百姓笑說：「拿手術刀還不如拿剃頭刀！」像不像吃大鍋飯的赤腳大夫？

醫師調薪是關鍵

第三，改革開放之初，農村搞自留地，公家田放著荒廢，肥水、力氣、牲口全用到自留地上。結果自留地雖小，產出卻數倍於公地。醫師拚命開藥創收，一如搞自留地，以藥補醫，讓人每次看病都提著一大袋藥回家，不但傷財，也傷身、傷心。

實地訪談大陸醫師，李克強力推的大病補助和統一議價等措施，已大大減輕大病家庭負擔，避免許多家庭因病破碎。

但追根究柢，醫療系統的核心是醫師，在推動全民醫保同時，如何提升他們的實際收入，才是確保醫改成功的關鍵。

(中國時報)