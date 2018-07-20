醫保進步快 救命藥降價7成

大陸國務院總理李克強去年到武漢協和醫院探望白血病患兒。 （新華社）

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中國時報
／北京─長沙連線報導

除了大病醫療補助，透過政府統一採購和零關稅政策，大陸民眾的大病醫療負擔已大大減輕，許多家庭因此免於破碎。

湖南旺旺醫院醫療總監張映紅曾經當過兒科醫生、三甲醫院院長，也在衛生機關工作過，她親眼見證大陸醫保，特別是大病醫保在這幾年的快速進步。

張映紅知道《我不是藥神》這部影片熱映，也知道電影是真人真事改編；她表示，許多高價的進口「救命藥」這一、兩年在政府的統一議價和零關稅政策下，價格已經大幅降低；以「限EGFR基因敏感突變的晚期非小細胞肺癌」為例，原來，羅氏藥廠一盒7片裝治療藥的售價是4599元人民幣（下同），一天服用1片花費657元，一個月要花19710元；現在這款藥的價格降到一盒1365元，一天服用1片的花費是195元，一個月的花費是5850元，不到原價的3成；加上政府負擔藥價的70%，民眾只要自負30%，負擔真的大大減輕。

張映紅指出，大陸對於大病補助的程度雖不及台灣，但已在部分大病上嘉惠民眾，例如「血透」（洗腎），現在一人一年的補助是4萬元，病人每月洗腎10至12次都沒問題，自付額很低，不致影響家庭正常開銷。

還有，原來農村不重視懷孕初期的胎兒先天性疾病篩檢，以致於有許多幼兒一出生就罹患先天性心臟病，拖累整個家庭，現在這項手術已有政府補助，可減少家庭悲劇的發生。

曾經到台灣考察健保制度的張映紅表示，大陸醫保目前還達不到台灣健保那種保障程度，首先是大陸人太多；其次是民眾沒有分級醫療習慣，喜歡擠到大醫院看診；再者，大陸醫生的基本工資過低，也使得以藥補醫問題難以完全杜絕。

(中國時報)

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