女娃昏迷2天無解 爸只好赴京闖診

2018年07月20日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸醫療資源城鄉分配不均，外省市病患看不好的疑難雜症，全湧入資源頂尖的北京，加上2000萬本地人口的就醫需求，北京各大三甲醫院人滿為患，一號難求。本報記者貼身採訪一位山東爸爸幫女兒在京四處求醫，直擊大陸看病難的醫院現場。

35歲的小松住青島，女兒6個月大突然昏迷抽搐送醫，住進加護病房。2天一系列的檢查：X光片、核磁共振、斷層掃描、心臟彩色超音波、血氨測定、尿液分析、生化全套、外科常規、腦脊液檢測…期間，寶寶一度休克，心肺復甦按摩了1小時才救回來，之後陷入昏迷。

做了這麼多檢查，青島的醫師仍無法判定寶寶昏迷原因。小松擔心，可能是岳母長期用來路不明中藥餵食寶寶釀禍，帶著女嬰血樣、尿樣和病歷，乘高鐵直奔北京毒物檢測最權威的307醫院。由於檢測需要費時1天，小松隔天帶著病歷前往北京兒童醫院和首都兒科研究所兒童醫院掛號，問不同專家意見。

早晨7點，建卡（就診卡）窗口已排起長長人龍，延伸到室外太陽底下，整張頭皮炙烤，渾身噴汗。拿到就診卡、找自助掛號機，最想掛的神經內科沒號了，只好掛了內科，「專家號」要多100元人民幣（下同）。僅憑3頁病歷，內科醫師很難分析。說胸部CT有陰影、痰裡有菌，會不會是肺炎、敗血症？但嬰兒做了3次全身血漿置換，都沒把致病因素「沖」出體外，又是什麼原因？無解。

走出診間，小松決定「闖診」，記者不解，「直接闖進去診間！」小松選了一個神經內科的專家門診，混入門外人群，在下一次診間大門打開時，小松隨著前一位患者腳步，消失在門後。原來這就是闖診。

15分鐘後，小松微笑走出診間，「終於有機會和神內的專家說上話了，她覺得有些方向可以查一查。」

下午，小松去了日壇公園旁的首都兒科研究所附屬兒童醫院，排隊人龍依舊。建卡、掛號、繳費等固定流程再來一遍，感覺上比早上醫院人更多，上下樓梯摩肩接踵。雖然女嬰無法轉診到北京治療，所幸故事最終以喜劇收場，換血7次後已逐漸康復。大陸城鄉醫療資源差距嚴重，如何看得起病，成為大陸領導人的關切議題。

(中國時報)