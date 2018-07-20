女娃昏迷2天無解 爸只好赴京闖診

友善列印
中國時報
／北京報導

大陸醫療資源城鄉分配不均，外省市病患看不好的疑難雜症，全湧入資源頂尖的北京，加上2000萬本地人口的就醫需求，北京各大三甲醫院人滿為患，一號難求。本報記者貼身採訪一位山東爸爸幫女兒在京四處求醫，直擊大陸看病難的醫院現場。

35歲的小松住青島，女兒6個月大突然昏迷抽搐送醫，住進加護病房。2天一系列的檢查：X光片、核磁共振、斷層掃描、心臟彩色超音波、血氨測定、尿液分析、生化全套、外科常規、腦脊液檢測…期間，寶寶一度休克，心肺復甦按摩了1小時才救回來，之後陷入昏迷。

做了這麼多檢查，青島的醫師仍無法判定寶寶昏迷原因。小松擔心，可能是岳母長期用來路不明中藥餵食寶寶釀禍，帶著女嬰血樣、尿樣和病歷，乘高鐵直奔北京毒物檢測最權威的307醫院。由於檢測需要費時1天，小松隔天帶著病歷前往北京兒童醫院和首都兒科研究所兒童醫院掛號，問不同專家意見。

早晨7點，建卡（就診卡）窗口已排起長長人龍，延伸到室外太陽底下，整張頭皮炙烤，渾身噴汗。拿到就診卡、找自助掛號機，最想掛的神經內科沒號了，只好掛了內科，「專家號」要多100元人民幣（下同）。僅憑3頁病歷，內科醫師很難分析。說胸部CT有陰影、痰裡有菌，會不會是肺炎、敗血症？但嬰兒做了3次全身血漿置換，都沒把致病因素「沖」出體外，又是什麼原因？無解。

走出診間，小松決定「闖診」，記者不解，「直接闖進去診間！」小松選了一個神經內科的專家門診，混入門外人群，在下一次診間大門打開時，小松隨著前一位患者腳步，消失在門後。原來這就是闖診。

15分鐘後，小松微笑走出診間，「終於有機會和神內的專家說上話了，她覺得有些方向可以查一查。」

下午，小松去了日壇公園旁的首都兒科研究所附屬兒童醫院，排隊人龍依舊。建卡、掛號、繳費等固定流程再來一遍，感覺上比早上醫院人更多，上下樓梯摩肩接踵。雖然女嬰無法轉診到北京治療，所幸故事最終以喜劇收場，換血7次後已逐漸康復。大陸城鄉醫療資源差距嚴重，如何看得起病，成為大陸領導人的關切議題。

(中國時報)

台灣癌藥給付比率達35％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。