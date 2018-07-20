黨爭加劇 川普強調對俄強硬

2018年07月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國時代雜誌最新一期以峰會危機為題，將川普和普丁的臉合二為一。（時代雜誌）

普普會白宮證實的討論議題

普普會造成的政治風暴不斷！美國媒體傳出總統川普考慮普丁的「司法互助」提議，允許俄盤問美前駐俄大使，以換取獨立檢查官穆勒赴俄調查干預大選的俄國特工。這項提議隨即被批評「愚蠢」與「荒謬至極」。川普則對外強調「沒有人比我對俄羅斯更強硬」！

美俄司法互助 掀波瀾

白宮發言人桑德斯18日證實，在美俄峰會後的記者會上，普丁表明願意協助通俄門調查，但前提是也讓俄國政府詢問一些美國公民有無干預俄內政，對象包括美國基金公司執行長布羅德，和歐巴馬政府時期前駐俄大使麥佛爾。

布羅德一度在俄國投資生意，曾資助俄已故律師馬格尼茨基揭發舞弊。普丁指控布羅德沒有在俄國依法繳稅、還指美情報圈幫助他逃過調查。麥佛爾於2012年美俄關係開始惡化之際就任駐俄大使，他在俄國檢方起訴布羅德的案件被列為關係人。

前駐俄大使：白宮失格

川普考慮允許普丁調查美國公民，再度招惹國內火爆回應。國務院發言人諾爾特直指，美國聯邦法院此前已駁回俄羅斯對布羅德等人的控罪，俄方這次再提出相關要求是「荒謬至極」，強調美國不會同意俄方提議。

現於史丹福大學任教的麥佛爾宣稱已聯絡律師，並對白宮無法保護身為公民的自己感到失望。他說，白宮意圖「相當於將美國對俄情報人員的合法起訴，與俄國可笑無稽的幻想畫上等號」。

美國聯邦調查局局長瑞伊18日接受國家廣播公司（NBC）專訪表示，「我不想把話說絕，但這絕非我們辦案最好的辦法」。此外他強調，俄國確實干擾美國大選，而且是現在進行式。

雙普談啥 翻譯恐作證

川普口誤風波未平，另一個風暴又起。川普結束內閣會議後被ABC新聞記者維加訊問，「您認為俄國會繼續干預我國選舉嗎?」，川普搖頭並簡短回答，「不會，謝謝」。維加追問，「不會嗎？您不覺得事情是這樣嗎？」，川普似乎再度回答，「不會」，然後轉頭回應其他記者。

白宮發言人桑德斯當天稍晚在新聞簡報會表示，川普依然認為俄國對選舉形成威脅，「如果我們不相信俄國正監視我們，我們就不會花這麼多時間與精力」。

此外，雙普會的密談內容令國會恐慌感日增，民主黨議員18日推動召開聽證會，傳喚川普的翻譯格羅斯女士作證。參院外交委員會民主黨領袖梅南德茲表示，「我們想看（這位翻譯做的）筆記，搞清楚發生什麼事」。新罕普夏州的民主黨議員沙欣則在推特直言「這個人會幫大家弄清楚，總統分享了甚麼內容，以我們的名義對普丁作了哪些承諾」。

普普會 達成口頭協議

《華盛頓郵報》引述俄羅斯駐美大使安東諾夫的話指出，川普與普丁於普普會上，達成了「重要口頭協議」，包括同意保留2010年簽署的《新戰略武器裁減條約》（New START）以及30年前簽署的《中程核武條約》（INF），普丁還就美俄如何在敘利亞問題上進行合作，「向華府提出了具體且有趣的方案」。

俄羅斯總統普丁則似乎還嫌政治風暴不夠猛烈，暗批美國民主黨和反川普實力，指他們為了「自己的野心，犧牲美俄關係」。川普則再度推文稱普普會成功，期待與普丁再次見面。

(中國時報)