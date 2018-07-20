美議員警告 川普能為利益犧牲台灣

台美國會議員聯誼會訪美, 在我國駐美代表處合影，左三為會長蕭美琴, 左四為駐美副代表黃敏境, 左五為副會長江啟臣。（劉屏攝）

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中國時報
／華盛頓19日電

立法院跨黨派的「台美國會聯誼會」代表團正在華府訪問。會長蕭美琴表示，有關美台關係，美國國會議員樂於在既有基礎上繼續突破。副會長江啟臣則轉述美國議員觀點，說不能排除美國總統川普可能為了美國利益而在台海議題上讓步。

代表團一行8人在華府停留3天，另外6位成員是劉世芳、呂玉玲、余宛如、林俊憲、林麗蟬、蔣萬安。代表團在我國駐美代表處舉行記者會，蕭美琴表示，全團與美國行政部門、國會、智庫交流，與美方討論了兩岸形勢，包括共軍近來的各項活動；也談及「美中貿易大戰對台灣的影響、台灣的機會、台灣的調適」等等。她說，美台高層互訪需要雙方政府嚴肅看待，審慎思考如何互動以深化雙方關係並促進區域和平、穩定。她表示，此行並未就特定高層、特定地點訪問等事提出訴求，但整體而言，感受到了美國國會議員的用心，他們「樂於在過去基礎上有所突破」。

江啟臣指出，美國國會「堅定支持台灣，不分黨派都高度支持」。台灣處在美國及中國大陸兩強之間，未來最大挑戰在於川普本人與川普政府的不確定性、不可預測。他說，川普的政策抉擇「是以價值，還是以價格為基礎」，是最大風險，令人十分關切。江啟臣說，2年來，台美關係維繫的不錯，國會各項法案也得到川普簽署，但川普最終在台海議題會如何選擇，例如「會不會因為在與中國大陸的貿易談中要取得美國利益，而在台灣議題上退讓？我們擔心，美國議員說不能排除」。

記者會由甫接任駐美副代表的黃敏境公使主持。他幽默的說，這個代表團是「國安感冒糖漿」，因為訪談重點是「國」際參與、「安」全、「感」情交流、「貿」易，而訪問過程及團員相處非常甜蜜，有如糖漿。

(中國時報)

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