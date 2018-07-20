賭場合法化 日拚今過關

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中國時報
／東京19日電

《包括賭場在內的綜合型休閒設施（IR）整建法案》（博弈特區法案）19日在參院內閣委員會上經執政的自民、公明兩黨及在野的日本維新會多數贊成下表決通過。預料法案可望在今日參議院院會上通過，讓設立包括賭場的綜合休閒設施在日本合法化。

此法案認可在日本國內最多設置3個賭場，為了防止日本國民沈迷於賭博患賭博依存症，因此設有日本國人需付6千日圓(約台幣1648元)入場費，以及28天內只能進場10次等限制門檻。

立憲民主黨及國民民主黨等在野黨雖極力反對，但仍不敵執政黨在國會的勢力，在表決失敗後，在野黨仍不放棄，擬於20日向眾議院提出安倍內閣不信任決議案，但恐將是一場困獸之鬥。

日本首相安倍晉三表示，「全世界的觀光客將聚集過來」，對於IR的經濟效果充滿期待。然而IR對日本到底是好是壞，還是眾說紛云。《朝日新聞》比較了新加坡和南韓的例子指出，新加坡本國國民1天必須付100元新幣才能進賭場，這筆入場費收入從2012年度至2016年度減少了2成以上，光顧賭場的大多是外國客人，尤其大陸旅客。惠譽國際信用評比公司認為，包括富裕層在內的大陸觀光客是左右東南亞賭場業界的關鍵。

新加坡的賭場還吸引了不少大陸富裕層到當地投資房地產，只要有1個大陸有錢的賭客在新加坡購屋置產，其家族和親友也會跟進來買房，對新加坡而言，可說是錢滾錢。

南韓東北部的江原賭場是南韓人與外國人可一起賭博的唯一賭場，但幾乎看不到外國人。1年進場者超過300萬人，營業額維持在1兆5千億韓元，其中有約66億韓元充當稅金及振興地方之用。但南韓政府構關指出，1天平均有8千人進出江原賭場，其中有6成都是「賭博中毒者」。

(中國時報)

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