美指習近平不讓步 貿易戰持續

2018年07月20日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

白宮首席經濟顧問庫德洛18日表示，大陸國家主席習近平「不想雙方達成協議」。對此，大陸外交部反駁說，美方有關官員顛倒黑白，「美方官員不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德」。

庫德洛在接受專訪時表示，美國是世界大國中關稅最低的，平均約2.5％，而大陸的平均關稅約14％。《紐約時報》直言，庫德洛為了幫川普點燃貿易戰火辯護，講得太誇張，美國的關稅不是世界大國中最低的。根據白宮發布的2018年美國總統經濟報告，美國對製造業產品最惠國關稅平均稅率為2.4％，接近庫德洛所說的2.5％，可是澳洲和日本的關稅更低，分別為1.3％和1.2％。美國對所有商品最惠國關稅平均稅率為3.5％，居世界第二低，高於澳洲的2.5％。

至於大陸，北京對農產品課徵的進口關稅為15.5％，接近庫德洛所說的14％。但根據白宮和世界貿易組織的報告，大陸整體的進口關稅為9.9％。

庫德洛說，「就我們現在所知，習主席不想達成協議……球在他那一邊。他們可以在一個下午就解決問題……基本上就是全世界都知道中國必須做的事情：降低關稅、降低非關稅壁壘、停止竊取智慧財產權、允許在大陸的外國公司擁有全部所有權。」

大陸外交部發言人華春瑩表示，陸方在陸美經貿摩擦問題上的立場和態度是一貫和明確的。從一開始，陸方就表明了「不想打、也不怕打」的堅定立場。美方高舉大棒，脅迫訛詐，蠻橫無理，反復無常，出爾反爾，言而無信，是導致事態發展升級的直接和根本原因。

(中國時報)