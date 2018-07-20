加速都更 危老建物評估放寬

內政部部務會報19日通過「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」修正草案，放寬危老建物評估基準，加速危老屋重建作業。　（本報資料照片）

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中國時報
、吳岳修／綜合報導

為加速危險老屋重建作業，內政部昨部務會報通過「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」修正草案，擴大都市危險及老舊建築物結構安全性能評估結果未達最低等級適用範圍，讓欲重建的危險老舊建築，更加容易適用及取得重建資格，並可享有較佳的容積獎勵。

享有較佳容積獎勵

依現行辦法，如果初評危險度總分在60分以上，代表危險度高，可直接重建；分數在30至60分之間，則需進一步詳評，但多數分數在45分以上的老屋都有補強、重建的必要，因此營建署放寬評估基準，只要總分達45分以上就可重建。

北市建管處發言人洪德豪指出，依現行規定，初評若危險度總分未達60分以上，須辦理詳評，但詳評費用至少上百萬元，北市雖提供每案最高40萬元補助，民眾仍興致缺缺，多半初評未過就放棄，進到詳評的僅個位數。

省錢省時增加意願

洪德豪分析，耐震評估分為初評及詳評，若初評危險度總分為30至60分間，須進一步詳評，詳評結果往往都是建議拆除，但未辦理詳評也可能流失重建機會，若修法通過並公告實施，不僅可縮短危老建物評估時間，也會增加民眾申請評估意願。

管委會同意可申請

此次修法除放寬危險度評分認定，同時也修改提出建物結構評估的辦法，現行規定須該建物超過5成以上所有權人同意才能申請，若修法後，只要管理委員會經開會取得共識且同意即可，降低危老建物評估門檻。

新北市都更處長張溫德表示，內政部擬修法放寬危老建物評估基準，有助都市內危險老舊建物的加速重建，過去很多老舊建物想要申請重建，需要先經過初評60分以上才行，若未達60分就要進行詳評，但詳評涉及的費用及工程技術較高，民眾還需負擔部分詳評費用，相對也會影響重建的速度意願。

他說，如今放寬到45分即可進入危老重建，相對省去詳評時間及費用，對危老建物重建及都市更新都有一定的助益。

(中國時報)

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