廢土公會前理事長 腿中彈

2018年07月20日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

北市3天2起槍擊案！台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振，昨中午在濱江街洗車場遭人伏擊，槍手朝王的腿部、車子連開6槍，打中王的右小腿，所幸無生命危險。槍手行凶後，立即朝附近水門外逃逸，警方研判歹徒警告意味極濃，不排除與龐大土方利益有關，循線緝凶中。

警方調查，54歲王男擔任理事長期間，被控利用台北市政府委託稽核公共工程廢料傾倒等業務機會，刁難業者指定將泥漿載往特定土資場從中收回扣，去年7月被台北地院依貪汙、偽造文書等罪，重判有期徒刑14年，褫奪公權5年，追繳沒收貪汙所得3086萬多元。

據了解，王政商關係不錯，與前立委和藝人陳雷等人熟識，臉書上有不少合照，王雖然卸任公會理事長多年，但據傳他在北部地區及與某殯葬業者都有過糾紛，警方已朝此線索追查槍手幕後行凶動機。

警方說，王國振住桃園，有固定先到濱江街洗車場洗車、再到北市土木工程公司上班的習慣，昨天中午12時，王照例前往洗車，不料車子洗好、王正準備上車之際，突遭一名頭戴白色棒球帽、著黑衣短褲的年輕男子，從後方連開6槍，王還來不及看到槍手的面目，右小腿就中彈倒地。

洗車場老闆聽到槍聲大作，立即跑出來查看，並目擊槍手徒步跑向8號水門外，隨即報警將王送醫急救。

警方在現場起獲6枚彈殼，發現王的BMW座車右後車窗及引擎蓋都遭子彈貫穿，但歹徒應沒有要置王於死地，警告意味極濃。不過，王卻向警方表示最近沒有與人結怨，也不認識或見過該名槍手，不知為何遭到伏擊。

警方查出，該槍手昨日上午搭計程車到濱江街，10點30分左右即在附近埋伏守候，研判早就知道王的作息行蹤，不排除是熟人教唆犯案，警方並在槍手埋伏等候現場採獲數個菸蒂送往鑑識中心比對，並擴大調閱監視器畫面，全力緝凶。

(中國時報)